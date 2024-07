Ve velkém stylu. Anastacia přijede do Prahy oslavit čtvrtstoletí od vydání debutu

„Jsem nesmírně nadšená, že jsem opět na cestách po Evropě a mám to štěstí, že mohu přijet a vystupovat na tolika nádherných místech. K prvnímu albu jsem neměla možnost uspořádat koncerty, o to je toto turné výjimečnější. Nemůžu uvěřit, že od vydání alba Not That Kind uplynulo už 25 let, oslavíme to ve velkém stylu. Nemůžu se dočkat, až vás tam všechny uvidím,“ vzkazuje zpěvačka svým fanouškům.

Anastacia odstartovala pěveckou kariéru v roce 1999 a dva roky poté se stala nejprodávanější novou popovou umělkyní na světě. Zaujala temperamentním vystupováním a sytým, silným, okamžitě rozpoznatelným hlasem.

Debut Not That Kind vydala v roce 2000 a jejím zatím posledním počinem je deska Our Songs z roku 2023, na němž představila coververze německých kapel a interpretů jako Scorpions, Die Toten Hosen, Tokio Hotel, Sarah Connor, Udo Lindenberg nebo Alphaville.

Vstupenky na její pražský koncert stojí 1790 Kč a od 5. července budou ke koupi v obvyklých předprodejích.