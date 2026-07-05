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I’m Outta Love! Podívejte se, jak Anastacia rozpálila velkou karlovarskou party

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  13:43
Na karlovarském festivalu se v sobotu večer představila Anastacia. Oblíbená zpěvačka se stala hlavní hvězdou ostře sledované BigBoard party, které se uskutečnila v Poštovním dvoře za účasti celebrit, politiků i sportovců.

Filmové Vary

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Na BigBoard party se během karlovarského festivalu tradičně scházejí politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra, Davida Limberského, premiéra Andreje Babiše, lídra ODS Martina Kupku a řadu dalších hostů, kteří dorazili na jeden z nejvyhledávanějších večírků festivalu.

Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Andrea Verešová na karlovarské BigBoard party (4. července 2026)
Martin Kupka na karlovarské BigBoard Party (4. července 2026)
43 fotografií

Jeho vrcholem letos bylo vystoupení americké zpěvačky a textařky Anastacie. Sedmapadesátiletá hudební diva zahájila kariéru na přelomu tisíciletí, kdy zaujala už debutem Not That Kind s hitem I’m Outta Love. Během své kariéry musela překonat i zdravotní těžkosti a aktivní zůstává dodnes. Její energii tak v sobotu poznali i hosté jedné z nejsledovanějších karlovarských party. Loni na této akci podobně zaujal zpěvák Seal.

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia
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