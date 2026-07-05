I’m Outta Love! Podívejte se, jak Anastacia rozpálila velkou karlovarskou party

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Na BigBoard party se během karlovarského festivalu tradičně scházejí politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra, Davida Limberského, premiéra Andreje Babiše, lídra ODS Martina Kupku a řadu dalších hostů, kteří dorazili na jeden z nejvyhledávanějších večírků festivalu.
Jeho vrcholem letos bylo vystoupení americké zpěvačky a textařky Anastacie. Sedmapadesátiletá hudební diva zahájila kariéru na přelomu tisíciletí, kdy zaujala už debutem Not That Kind s hitem I’m Outta Love. Během své kariéry musela překonat i zdravotní těžkosti a aktivní zůstává dodnes. Její energii tak v sobotu poznali i hosté jedné z nejsledovanějších karlovarských party. Loni na této akci podobně zaujal zpěvák Seal.
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Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia