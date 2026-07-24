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Amerika Roxette nechtěla. Pak jeden student donesl jejich CD do rádia

Tereza Hrabinová
  17:31
Roxette, 1991 a 2012

Roxette, 1991 a 2012 | foto: Ocko.tv

Roxette tvoří Per Gessle a Lena Philipsson
Švédské duo Roxette se do populární hudby zapsalo silněji a trvaleji.
Marie Fredrikssonová a Per Gessle stvořili kapelu Roxette.
Zemřela Marie Fredrikssonová, která s Perem Gesslem tvořila kapelu Roxette.
20 fotografií
Legendární Roxette letos vystoupí na festivalu Benátská! s Impulsem, kde zazní i jejich největší hity v čele s písní The Look. Právě ta přitom před více než 35 lety odstartovala jejich světovou kariéru díky americkému studentovi, který navzdory odmítavému postoji vydavatelství donesl album do místního rádia.

Na začátku roku 1989 byli Roxette ve Švédsku už zavedenou kapelou. Album Look Sharp! slavilo úspěch a singl The Look se vyšplhal na šesté místo švédské hitparády, kde se udržel téměř dva měsíce.

Za oceánem ale duo tvořené Marií Fredrikssonovou a Perem Gesslem prakticky nikdo neznal. Americká pobočka EMI navíc dospěla k závěru, že jsou Roxette „nevhodní pro americký trh“.

Roxette tvoří Per Gessle a Lena Philipsson
Švédské duo Roxette se do populární hudby zapsalo silněji a trvaleji.
Švédská kapela Roxette
Švédské popové duo Roxette vystoupilo 21. 5. 2015 v pražské O2 aréně v rámci turné na oslavu 30 let skupiny.
20 fotografií

Ve stejné době se americký výměnný student Dean Cushman vracel ze studijního pobytu ve Švédsku domů do Minnesoty. Během pobytu si koupil album Look Sharp!, které ho natolik zaujalo, že si ho přivezl domů a svou kopii půjčil místní rozhlasové stanici KDWB-FM v Minneapolis.

Programového ředitele Briana Phillipse požádal, aby některou ze skladeb zařadil do vysílání. Phillips však jeho prosbu nejprve ignoroval a CD několik týdnů leželo bez povšimnutí v kanceláři.

Teprve když se Cushman do rádia vrátil a chtěl svou desku zpět, rozhodl se ji Phillips konečně poslechnout. Úvodní skladba The Look ho okamžitě zaujala natolik, že ji nechal odvysílat necelou hodinu poté.

Hit se šířil Amerikou bez pomoci vydavatelství

Stanice KDWB zařadila The Look do pravidelného vysílání a následně rozeslala přibližně 500 kopií nahrávky dalším rozhlasovým stanicím po Spojených státech. Díky nadšeným reakcím posluchačů se skladba začala rychle šířit po celé zemi.

Nečekaný rozhlasový úspěch přiměl EMI America změnit názor. Vydavatelství, které ještě krátce předtím Roxette odmítlo jako skupinu nevhodnou pro americký trh, s nimi podepsalo smlouvu a rozhodlo se singl oficiálně vydat a propagovat. Písnička The Look se ovšem dostala do první padesátky žebříčku Billboard Hot 100 ještě před zahájením oficiální propagace ze strany EMI. O osm týdnů později pak obsadila první místo americké hitparády.

Benátskou odstartují hudebníci ze Slovenska, lákadlem jsou švédští Roxette

Příběh, kterému mnozí nechtěli uvěřit

Poté, co se z The Look stal ve Spojených státech obrovský hit, začaly se objevovat spekulace, že Dean Cushman jednal na pokyn vydavatelství nebo za svou pomoc dostal zaplaceno.

Marie Fredrikssonová ale v rozhovoru pro Los Angeles Times tyto dohady jednoznačně odmítla. „Jestli uslyšíte, že jsme tomu výměnnému studentovi zaplatili, aby naši desku donesl do rádia, nevěřte tomu.“ Podobně se později vyjádřil i Per Gessle. „Přál bych si, abychom byli tak chytří. Byla to naprostá náhoda.“

Dean Cushman se s členy Roxette později osobně seznámil a Per Gessle s Marií Fredrikssonovou mu podepsali stejné CD, které kdysi přinesl do rádia KDWB. Právě ono totiž odstartovalo cestu švédského dua mezi největší světové popové hvězdy.

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