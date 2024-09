American Idiot. Za nečekaným úspěchem Green Day stály ukradené pásky

Kalifornské Green Day nezastihlo nové tisíciletí v nejlepší formě. Rockovým rádiím vládl numetal či rapmetal a když už na MTV došlo na něco drsnějšího, na obrazovce se zpravidla v kapsáčích proháněl Fred Durst z Limp Bizkit, případně zde do svého stylového mikrofonu chrčel Jonathan Davis z KoRn.

Melodický pop-punk, jehož byla parta okolo zpěváka Billieho Joea Armstronga v 90. letech spolu s Offspring věrozvěstem, pak opanovaly mladší kapely v čele s Blink-182 či dokonce Avril Lavigne. Zdálo se, že tato hudební vlna definitivně zamířila do hlubin popu.

Po vydání šestého alba Warning (2000), kde si kapela pohrávala dokonce i s folkem, totiž následoval živák, best of a výběr z b-stran. Green Day mocně bilancovali a zdálo se, že nadále budou spíše „dožívat“ z bývalé slávy okolo kdysi populárního (a do té doby nejznámějšího) alba Dookie.

Trojice z kalifornského Rodea, tedy Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt a Tré Cool, ovšem přesto na novém materiálu pracovala. Nové album se mělo jmenovat Cigarettes and Valentines a v létě roku 2003 bylo téměř hotovo. Slovo téměř je důležité, protože kdosi tehdy pásky s novým materiálem z nahrávacího studia odcizil.

Green Day se ovšem místo opětovného dolování stejných melodií a opakování už jednou nahraného rozhodli pro razantní krok. Vzali ztrátu materiálu jako výzvu a rozhodli se vytvořit něco zcela jiného.

Nad nápadem stvořit rockovou operu – kde na sebe budou jednotlivé písně navazovat podobně, jako to o dekády dříve dokázali na svých koncepčních albech velikáni typu The Who, David Bowie či Pink Floyd – si ovšem hudební label ťukal na čelo. Trojice ale nakonec důvěru přeci jen dostala.

Ať už to ve skutečnosti bylo s ukradenými páskami jakkoli, výsledek je známý: o rok později, tedy 21. září roku 2004 vydává kapela svou sedmou studiovou desku nazvanou American Idiot. Vedle výrazného jména, stejnojmenného singlu se zapamatovatelným rifem a výrazné kampaně tehdy desce pomohl i snadno rozpoznatelný obal.

Stylizovanou ruku s granátem ve tvaru srdce vytvořil grafik Chris Bilheimer, který s kapelou pracoval třeba na desce Nimrod či zmíněném výběru hitů. Inspirovat se měl v čínské komunistické propagandě. Finální nápad mu pak vnukl úryvek písně She’s a Rebel, kde se zpívá, že „drží jeho srdce jako ruční granát“. „Chtěli jsme do toho šlápnout na plný plyn. Od estetiky, přes hudbu až po vzhled. Prostě všechno,“ komentoval to později sám Armstrong. Hudebně na to pak „šli od podlahy, zapojili jsme Les Pauly a Marshally a rozjeli to,“ jak se nechal zpěvák slyšet.

Hudební recenze byly k nečekanému počinu více než smířlivé. Spíše než hudbu ovšem oceňovaly texty popisující příběh adolescenta pojmenovaného Jesus of Suburbia, obyčejného antihrdiny z nižší střední třídy.

O American Idiot se často říká, že se jedná o politické album. Vysloveně politická témata lze ovšem najít jen v singlech American Idiot a Holiday. V celkovém kontextu 11. září, druhé války v Iráku a potencionální obhajoby Bushova prezidentského mandátu však kapela v písních a celkové estetice zhmotnila (nejen) svůj názor na tehdejší Spojené státy americké. Album se dále dotýká i dospívání na americkém maloměstě či obecného zhnusení Green Day nad tehdejším vlivem kabelových televizí.

„Pokud jste byli příliš mladí na Dookie, American Idiot bylo patrně album právě pro vás,“ zamýšlí se nad albem k jeho dvacátému výročí server Stereogum.com. „Zasáhlo mladé určitého věku, kteří vyrůstali za událostí, o kterých Billie Joe Armstrong zpívá. (...) Tyto děti si pamatovaly pád věží i válku na Blízkém východě. Pamatovaly si strach v očích svých rodičů i učitelů,“ popisuje server a kriticky dodává, že American Idiot sice na všechny tyto záležitosti skutečně činí narážky, ovšem spíše vágně a bez hlubší snahy jim porozumět.

Je ale otázka, zda tohle není pro pop-punk či punk rock už moc těžký úkol. Green Day každopádně zaznamenali s American Idiot masivní úspěch, album se umístilo na vrcholu žebříčku Billboard 200 (pro kapelu poprvé) a celkově ovládlo hitparády v osmnácti zemích. Prodalo se jej přes 23 milionů kopií (více se koupilo jen alba Dookie) a ze sedmi nominací si vysloužilo dvě ceny Grammy. Jednu jako rockové album roku a druhou pro píseň Boulevard of Broken Dreams jako nejlepší nahrávku roku. Pro svůj dopad se navíc dodnes umísťuje na seznamech nejlepších alb všech dob.

O kvalitě hudby či textů lze samozřejmě vést debaty, jedna záležitost ale dvacet let starému albu upřít nelze. Zůstává připomínkou a jasným důkazem, že obrovský komerční úspěch může navzdory všem tabulkám a kampaním přijít docela nečekaně. I v případě kapely, která má zdánlivě svá nejlepší léta za sebou.