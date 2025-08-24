Tlak na další hit mě málem zničil. Už bych to nedovolil, vzpomíná Alvaro Soler

Trošku jsem při čekání na rozhovor poslouchala za dveřmi a kolegové se vás snažili naučit něco česky?
Ano, někdo mě tu pár slov naučil, ale přiznávám, že je pro mě čím dál těžší učit se cokoliv nového.
Protože mluvíte už sedmi jazyky?
Přesně, mám někdy pocit, že už se mi do mozku nic jiného nevejde. Každý další už vystrkuje ten druhý, je to takový souboj (směje se). Ale na druhou stranu to mám rád. Vždycky se snažím v nové zemi naučit pár místních slovíček – alespoň pozdravy a děkuji. Přijde mi to jako slušnost vůči publiku, zaslouží si, abych jim takto dal něco zpátky. A je to pro mě opravdu dar – mít možnost hrát v různých zemích a kulturách.
Když skládám, nesnažím se přemýšlet nad tím, jestli z toho bude hit. Když přestanu analyzovat a prostě si to užívám, bývá výsledek nejlepší.