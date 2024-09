Být stále mlád. Balada Forever Young od Alphaville slaví 40. narozeniny

Píseň se dodnes hraje na svatbách i pohřbech a dočkala se také několika předělávek.

Forever Young vyšla jako třetí singl ze stejnojmenného debutového alba, které obsahovalo další úspěšné písně jako Big In Japan, The Jet Set nebo Sounds Like A Melody.

Text písně není jen o touze být neustále mladý, ale pojednává zároveň o obavách tehdejší mládeže ze studené války, která by mohla skončit jaderným útokem. Předělávku této písně má ve svém repertoáru hned několik světových interpretů. Mimo jiné skupiny One Direction, Gregorian nebo zpěvačky Laura Braniganová či Sara Burnettová. V roce 2008 ji pod názvem Für immer jung nazpíval německý rapper Bushido se zpěvákem Karlem Gottem.

„Bushidův nápad nahrát ji spolu s Karlem Gottem byl velmi sympatický,“ prohlásil před lety zpěvák Alphaville Marian Gold v rozhovoru pro Westdeutsche Zeitung. Mnohem méně se mu prý líbila úprava stejného hitu z roku 1984 v podání slavného amerického rappera Jay-Z.

„Z ní nejsem úplně šťastný, ale v zásadě považuji za kompliment, že lidé chtějí naše písničky stále znovu nahrávat a upravovat.“

Karel Gott píseň Forever Young nazpíval ještě jednou – za hlasového doprovodu moderátora Leoše Mareše.

Píseň Forever Young zůstává populární i v současnosti, na streamovací platformě Spotify má přes 614 milionů přehrání a patří i k hitům na sociální síti TikTok.

Skupina Alphaville vznikla v roce 1982 v tehdejším západním Berlíně. Jméno si vybrala podle stejnojmenného filmu francouzského režiséra Jeana-Luca Godarda. Zakládající členové Marian Gold, Bernhard Lloyd a Frank Mertens původně experimentovali s jevištním projevem, od roku 1984 se přiklonili k popu. Od klávesového zvuku se na desce Prostitute v polovině 90. let posunuli do rockovější polohy. Kromě hitu Forever Young patří k nejznámějším písním Alphaville skladby Big in Japan, Dance With Me či Jerusalem.

Skupina dosud vydala osm studiových alb a několikrát vystoupila v České republice. V rámci turné k 40. výročí existence se představí letos v listopadu v pražském Foru Karlín. Z původní sestavy zbyl v kapele už jen zpěvák Marian Gold, vlastním jménem Hartwig Schierbaum.