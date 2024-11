Karel Gott si s Forever Young mohl dělat, co chtěl, říká frontman Alphaville

Letos je to přesně čtyřicet let od vydání Forever Young. Jak se na celou tu zkušenost díváte teď, po tolika letech?

Když jsme začali s projektem Best Of 40 Years, kompilací 40 písní, za každý rok kariéry jedna skladba, a prošel jsem všechny archivy a poslouchal songy které jsem neslyšel roky, možná desetiletí, bylo to poprvé, kdy jsem začal přemýšlet o tom, co se během všech těch let stalo. Prakticky všude, kam se hnu, někdo chce, abych o téhle skladbě mluvil.

Je nějaká jiná píseň, u které byste si přáli, aby měla stejný úspěch jako Forever Young?

Každá. Kdykoliv vydáme nový song nebo nové album, snažíme se, aby byly co nejúspěšnější. Ale nejsem frustrovaný, pokud se to nepovede. Forever Young je opravdu fenomenální píseň. Myslím, že je to jedna z těch skladeb, které napíšete pravděpodobně jednou za život. Pokud máte velké štěstí. Ale vidím Forever Young zároveň jako výzvu. Něco, co se snažím překonat a být ještě úspěšnější.

Ta písnička žije svým vlastním životem, existuje mnoho jejích předělávek, je velmi populární mezi mladší generací na TikToku. Máte nějakou oblíbenou verzi, kterou udělal někdo jiný?

Je mnoho verzí od ne tak známých umělců, kteří k ní udělali opravdu zajímavá aranžmá. Osobně mám rád známější coververze, líbí se mi jak ji nazpívala Beyoncé. Nikdy jsem ani nesnil, že by Beyoncé předělala naši písničku.Coververze vnímám jako kompliment nebo ještě lépe milostný dopis autorovi té které skladby. Takto k nim přistupuju, když se do nějakých pustíme sami. Jednou jsem udělal coververzi písně od Davida Bowieho, což je můj idol. Doufal jsem, přiznám se, že se k němu naše předělávka dostane.

Když mluvíme o všech možných podobách Forever Young, musíme zmínit verzi Karla Gotta.

Několikrát jsme se potkali, bylo mezi námi pevné pouto. Měl jsem ho moc rád jako umělce, ale především jako člověka. Byla to úžasná osobnost. Je to pět let, co zemřel, a opravdu mi chybí.

Je pravda, že byl jediný, kdo si s tou písní mohl dělat cokoliv si zamanul? Ano, naprosto cokoliv. Bývám velmi přísný co se změn textů týče, ale Karlovi jsem věřil, Kdy jsem slyšel, jak chce tu věc pojmout, bylo to myslím u příležitosti jeho 70. narozenin, okamžitě jsem souhlasil. Protože on měl Forever Young a vůbec naše songy opravdu rád.

Jezdíte poměrně často do Prahy. Máte na naše hlavní město nějakou výraznou vzpomínku?

Každá návštěva Prahy je pro mě úplně novým zážitkem, je to jedno z nejkrásnějších měst na světě. Každá návštěva je přitom úplně jiná. Praha má spoustu památek, a navíc úžasnou mystickou atmosféru, v níž se odráží její dlouhá historie ale třeba také dílo a osobnost Franze Kafky. Kdykoliv sem přijedu, připadám si jako na expedici do jiného světa. Je tu tolik různých dveří, do kterých můžete vstoupit.