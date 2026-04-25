GLOSA: Soubor předvedl, co všechno umí pět dechů. A získal za to Cenu Anděl

Připomeňme, že loni cenu dostal ansámbl Cappella Mariana za nahrávku Pilgrimage. Letos se do finálové trojice dostal světově proslulý Pavel Haas Quartet se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů, dále snímek Janáčkovy filharmonie Ostrava s klavíristou Tomášem Vránou a dirigentem Gáborem Kálim, kteří zaujali klavírními koncerty Bély Bartóka, a právě nahrávací projekt dechového ansámblu Alinde Quintet.
Soubor, který hraje ve složení Anna Talácková (flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klarinet), Kryštof Koska (lesní roh) a Petr Sedlák (fagot), na sebe poprvé upozornil předloni, když vyhrál soutěž ARD. Tu pořádá Bavorský rozhlas v Mnichově, každý rok pro jiné nástroje, ale i komorní uskupení.
Dechový kvintet je nástrojová sestava, která je zvukově a barevně posluchačsky atraktivní, jejím problémem je ovšem omezený repertoár. Dost ho lze najít v epoše klasicismu (hlavně u Antonína Rejchy), jinak ale hudebníci musí hledat autory více či méně neznámé, anebo sáhnout k úpravám jiného repertoáru.
Dechy místo smyčců
Obojí je samozřejmě výzva a Alinde Quintet se jí chopil s invencí a hráčskou virtuozitou. Svému debutovému albu dal název Inscape, jako odkaz na vnitřní krajinu každého ze zastoupených skladatelů. Tyto krajiny formovala totalitní ideologie, ať už nacistická, či komunistická.
Jakýmsi středobodem nahrávky je dechová verze Smyčcového kvartetu č. 8 c moll Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil americký fagotista Mark Antony Popkin (1929–2011). Dechy místo smyčců, to může vyhlížet trochu bláznivě, potažmo u Šostakoviče s jeho temným i ironickým hudebním jazykem, ale o výsledku se rozhodně nedá říct, že by se proměnil v serenádu k oddechu. Uchovává hloubku, není pouhým napodobením smyčců.
Další tři skladby na albu byly komponovány přímo pro pětici dechařů. Dechový kvintet č. 2 lotyšského skladatele Peterise Vaskse (1946) vznikl roku 1981 a nese podtitul Na památku přítele. Dokazuje, jaký oduševnělý výraz je možné do dechové kombinace vložit. Pracuje s motivem lotyšské pohřební písně a ukončuje ji zpěv beze slov.
Dechový kvintet Pavla Haase nezapře vliv Leoše Janáčka, který Haase učil a který zemřel jen pár měsíců před dokončením skladby. A konečně Concertino Jana Nováka (1921 – 1984) je jakýmsi protipólem k ostatním, spíše temným skladbám, prostupuje jím hravost, vtip a z jazzu vzešlé rytmy. Lze jej ovšem vnímat i jako jakýsi únik do fantazie v pochmurných padesátých letech.