Maestro hororového rocku Alice Cooper dorazí příští rok do Pardubic

Alice Cooper se narodil v Detroitu v únoru 1948 jako Vincent Damon Furnier. I s tímhle jménem by v šoubyznyse, hlavně v tom rockovém, nejspíš uspěl, ale Vincent, mimochodem syn evangelického kněze, usoudil, že by to chtělo ještě zvučnější přízvisko. Podle čarodějnice upálené v 18. století přijal v roce 1968 umělecké jméno Alice Cooper.

Nejdřív se tak jmenovala celá kapela, později ho zpěvák začal používat na sólové dráze. Proslul opulentními koncerty plnými hororových rekvizit včetně hadů, gilotiny a dalších propriet. Natočil klasická alba jako School’s Out, Billion Dollar Babies nebo Welcome To The Nightmare. Když už se zdálo, že nejzářnější roky jeho kariéry jsou pryč, předvedl na konci osmdesátých let a na počátku let devadesátých parádní comeback s deskami Trash a Hey Stoopid.

Zatím poslední, velmi dobré album Road vydal letos na konci srpna. Kromě muziky se věnuje občasnému hraní ve filmu (Wayneův svět, Temné stíny, Vládce temnot) a je vášnivým golfistou.

