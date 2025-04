Hrát s manželem v kapele? Je to dvousečná zbraň, říká zpěvačka a advokátka Premium Zaposloucháte-li se do písní skupiny November 2nd, která loni získala cenu Anděl, vedle skvělé muziky vás zaujme výrazný vokál zpěvačky a kytaristky Alexandry Langošové. Energická frontmanka kapely... 15. dubna 2025

Bílá rakev, věnec od Gottové. Na rozloučení se Slováčkovou dorazil i prezident Rodina a přátelé se v kostele v centru Prahy rozloučili Annou Julií Slováčkovou. Zpěvačka a herečka, která zesnula v neděli 6. dubna, si přála obřad jen v komorním kruhu pozvaných. Dát poslední... 15. dubna 2025 8:30, aktualizováno 16:35

Už jsem tam byl, jednou stačilo, říká o natáčení ve věznici Zdeněk Godla Po legendárním seriálu Most se Jan Prušinovský s Petrem Kolečkem vrací na sever Čech. V Jirkově, Chomutově nebo ve věznici Nové Sedlo začali natáčet komediální seriál Oddíl B právě z vězeňského... 15. dubna 2025

Nejsem kopie, nejsem stín. Bowieho dcera napsala báseň o srovnávání s otcem Začátkem dubna vydala dcera zesnulého zpěváka Davida Bowieho debutové album. Na desce s názvem Xandri představila dvanáct písní. Debut přitom hudebnice Lexi Jones publikovala v tichosti, bez okázalé... 15. dubna 2025 15:30

Že jsem se v 90. letech hledal? Kdepak, makal jsem. Springsteen vydá 7 nových alb Premium Americký zpěvák, kytarista a skladatel Bruce Springsteen vydá 27. června box nazvaný Tracks II: The Lost Albums, který bude obsahovat sedm alb s osmdesáti třemi dosud nevydanými skladbami. 15. dubna 2025

Svět knihy přivítá hvězdu. Hostem bude polská nobelistka Olga Tokarczuková Třicátý ročník pražského mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy přivítá držitelku Nobelovy ceny. Hostem bude polská spisovatelka Olga Tokarczuková. Akce se uskuteční od... 15. dubna 2025 10:38, aktualizováno 10:49

PRVNÍ DOJMY: Komu fandit? V druhé řadě The Last of Us se z hrdinů stávají padouši Kdo je záporák a kdo hrdina, to často záleží na perspektivě. Přesně toto téma je hlavním motivem očekávané druhé řady seriálu The Last of Us, jehož první epizoda měla premiéru na HBO a streamovací... 15. dubna 2025 9:30

Ovládáme počasí, ale i čas, říká producent Turek o revoluční filmařské technologii Premium Obří úspěch první řady televizní reality show VyVolení znamenal zlom v jeho kariéře. Producent, střihač, režisér a kameraman Jan Turek se přes tvorbu dokumentů a publicistických a zábavných pořadů... 14. dubna 2025

Emocionální, devastující, brutální. Recenzenti jsou z The Last of Us nadšení V pondělí 14. dubna měla na HBO a streamovací službě Max premiéru druhá řada velmi očekávaného seriálu The Last of Us. Zahraniční recenzenti, kteří měli možnost vidět druhou sérii již kompletně, jsou... 14. dubna 2025 17:08

Zemřela „babka lyžařka“. Jarmila Bursová byla tváří Troškových komedií Babovřesky V 96 letech zemřela Jarmila Bursová. Proslavila jako „babka lyžařka“ v trojici komedií Zdeňka Trošky Babovřesky. Podle vyjádření rodiny pro Blesk.cz odešla poklidně ve spánku. 14. dubna 2025 16:33

Je to potvrzené. Nového Severuse Snapea si v Harrym Potterovi zahraje černoch Společnost HBO na sociálních sítích odhalila obsazení připravovaného seriálu o Harrym Potterovi. Zatím jediným potvrzeným hercem byl John Lithgow v roli ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích... 14. dubna 2025 16:11