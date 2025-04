Děda, který přežil gulag, i slavný ruský malíř. Aleš Brichta nejen o svých předcích

20:00

Tmavé brýle, dlouhé vlasy a pověstné cigárko se skleničkou ostřejšího moku v ruce. To je zpěvák, skladatel a textař Aleš Brichta, jedna z nejvýraznějších postav české hudební scény a průkopník metalu u nás. Svou stopu otiskl do muzikantské historie už v době, kdy stál v čele Arakainu. To všechno se ví.