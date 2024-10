Ironická Alanis Morissette vystoupí na festivalu Metronome Prague

Festival Metronome Prague oznámil prvního zahraničního headlinera ročníku 2025. Je jím kanadská zpěvačka Alanis Morissette. Do Prahy se rocková písničkářka, autorka hitů You Oughta Know, Ironic, Thank U a mnohých dalších vrátí po sedmnácti letech.