Ve věku 68 let zemřel Afrika Bambaataa. Legendu hip hopu provázela obvinění

  11:03
Ve věku 68 let podlehl rakovině DJ, rapper a jedna z klíčových osobností hiphopové kultury Afrika Bambaataa, vlastním jménem Lance Taylor. Jeho odchod potvrdila organizace The Hip Hop Alliance ústy rappera, skladatele a producenta Kurtise Blowa.
Hudebník a DJ Afrika Bambaataa | foto: ČTK

Afrika Bambaataa se narodil a vyrůstal v Bronxu, jeho rodiče se do USA přestěhovali z Jamajky a Barbadosu. Jako teenager se stal členem gangu Black Spades a v roce 1973 díky svým vůdčím schopnostem založil mezinárodní skupinu Universal Zulu Nation, jejímž cílem byla propagace hip hopu a snaha nasměrovat rozhněvané teenagery od pouličního násilí ke kreativitě.

„Afrika Bambaataa pomáhal utvářet globální hnutí založené na míru, sjednocení, lásce a zábavě,“ stojí v prohlášení The Hip Hop Alliance. „Jeho vize hip hopu proměnila čtvrť Bronx v kolébku kultury, která dnes zasahuje do všech koutů světa,“ dodal Kurtis Blow.

V roce 1982 vydal Afrika Bambaataa singl Planet Rock, postavený na samplu německé elektronické kapely Kraftwerk. Stal se z něj globální hit a jedna z klíčových skladeb tehdy vznikajícího žánru zvaného electro funk. V 80. letech Bambaataa spolupracoval s Johnem Lydonem, bývalým zpěvákem Sex Pistols, nebo s funkovými ikonami Jamesem Brownem a Georgem Clintonem. Jeho rap zní také ve skladbě Afrika Shox z alba Rhythm and Stealth, které v roce 1999 vydala britská taneční dvojice Leftfield.

Tak už i z hip hopu bude muzejní exponát. Ještě že v Bronxu

Stín na všechny jeho úspěchy a zásluhy ale vrhají obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvých a obchodování s lidmi. V roce 2016 jej z násilného chování obvinilo několik mladých mužů z Bronxu. Rapper všechna obvinění popřel a prohlásil, že představují zbabělý pokus o pošpinění jeho snah a reputace.

Do médií promluvil muž jménem Shamsideen Shariyf Ali Bey, který o sobě tvrdil, že byl Bambaataovým bodyguardem. Uvedl, že byl svědkem situací, nad nimiž nevěřícně kroutil hlavou a ptal se sám sebe, co se děje. „Cestoval s teenagery, brával je s sebou na cesty do ciziny. Když jsme jeli na turné po Státech, bydlelo s ním na pokoji hned několik kluků.“

V květnu 2025 obvinil anonymní žalobce Afriku Bambaataau ze čtyř let sexuálního zneužívání, které údajně začalo v roce 1992, když bylo žalobci dvanáct let. Hudebník se k soudu nedostavil, a spor tak prohrál pro zmeškání.

„Uvědomujeme si, že jeho odkaz je složitý a že se o něm v naší komunitě vedou vážné diskuse,“ uvádí na závěr prohlášení The Hip Hop Alliance.

Elegán s podmanivým hlasem Jiří Adamíra se narodil před 100 lety

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Ve věku 68 let zemřel Afrika Bambaataa. Legendu hip hopu provázela obvinění

Hudebník a DJ Afrika Bambaataa

Ve věku 68 let podlehl rakovině DJ, rapper a jedna z klíčových osobností hiphopové kultury Afrika Bambaataa, vlastním jménem Lance Taylor. Jeho odchod potvrdila organizace The Hip Hop Alliance ústy...

10. dubna 2026  11:03

Divákům přelepíme čočky foťáků. Chceme, aby si koncert užili, hlásí Lake Malawi

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z...

Kapela Lake Malawi se vrací z hor do Prahy. Po netradičním turné po horských chatách, kam nástroje vyvážely sněžné rolby, plánují v Paláci Akropolis zážitek, který v dnešní době nemá obdoby. „Chceme,...

10. dubna 2026

RECENZE: Pentatonix tlačili na pilu. Vokální harmonie topili v teatrálnosti

Premium
Už první minuty koncertu Pentatonix naznačily, v jakém duchu se ponese celý...

Ačkoli americká vokální pětice Pentatonix proslula předělávkami světových hitů, vybudovala si díky nim takovou popularitu, že dokázala slušně zaplnit pražskou O2 arenu. Kdo ale očekával intimní a...

10. dubna 2026  9:30

Nyklová z Ulice, odvážná erotická scéna na začátek. Jaroslava Obermaierová slaví 80

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Herečka Jaroslava Obermaierová, s níž se diváci na televizních obrazovkách i divadelních prknech setkávají téměř šest desetiletí, slaví 10. dubna kulaté osmdesáté narozeniny. Za svou bohatou kariéru...

10. dubna 2026  8:34

Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nejspíš vrátí do Francie

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur...

10. dubna 2026  7:14

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky a praktické informace

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026.

9. dubna 2026  15:11

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými...

9. dubna 2026  12:41

Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

Márdi (Michal Mareda) s kapelou Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem...

Festival Hrady CZ vstupuje do své třetí dekády nabitým hudebním i doprovodným programem. Novinkou bude oproti minulým letům změna jedné z lokací, kdy se akce poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou....

9. dubna 2026  11:50

Česká filharmonie oslaví Beethovena, přivítá i hvězdu moderní hudby

Britský dirigent a skladatel Thomas Ad&#232;s bude rezidenčním umělcem sezony...

Velká díla ruské klasiky, 200. výročí úmrtí Beethovena či rezidence britského skladatele a dirigenta Thomase Adèse. To a mnoho dalšího nabídne 131. sezona České filharmonie, která bude zároveň...

9. dubna 2026  11:30

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

9. dubna 2026  9:46,  aktualizováno  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.