Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

„Český lev je každoročně oslavou filmu, proto jsme pro hudební doprovod vybrali skladatele a hudebníka, který má blízko k filmové i scénické hudbě. Spojení s DDK dodá večeru emoce i energii a skvěle se hodí do prostor Kongresového centra. Pro diváky navíc chystáme další hudební překvapení v podobě speciálního hosta,“ uvedl režisér Matěj Chlupáček, kreativní supervizor v pořadí 33. Českého lva.
„Je to pro mě velká výzva, ale také obrovská čest. Skládání je většinou osamělá práce v tichu studia, proto mám z živého hudebního doprovodu během slavnostního večera přirozený respekt a přiznávám, že i lehkou trému,“ sdělil skladatel Čermák.
„Pro slavnostní večer jsem připravil skladby s nádechem filmové hudby v hybridní podobě kombinující orchestrální nástroje, syntezátory, klavír a moderní perkuse. Cílem je udržet diváky v jemném napětí a očekávání a zároveň je provést vzrušující hudební cestou,“ dodal.
Čermák získal základy kompozice, hudební teorie a orchestrace na londýnské College of Music, poté studoval filmovou hudbu na prestižní National Film and Television School v Británii. Pochází z umělecké rodiny a vliv jeho matky, režisérky, a otce, skladatele, formoval jeho vnímání dramatického umění již od raného věku.
Je autorem hudby k aktuálnímu dvoudílnému celovečernímu filmu Gerta Schnirch v režii Tomáše Mašína. Jeho portfolio zahrnuje také hudbu k divadelní inscenaci Sněhové vločky (režie Viktor Tauš) a spolupráci na mezinárodních reklamních kampaních.
Ačkoli je Adriánův styl ovlivněn velikány jako John Williams a Ennio Morricone, vyznačuje se širokou žánrovou flexibilitou. Je schopen přecházet od složitých orchestrálních partitur k minimalistickým experimentálním skladbám.
Slavnostním ceremoniálem cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců.
V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.