Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

  13:33
Slavnostní předávání filmových cen Český lev, které se 14. března uskuteční v pražském Kongresovém centru, bude pro letošní ročník propojené s hudebním doprovodem od slovenského skladatele Adriána Čermáka. Diváci se mohou těšit na hudbu vycházející z Čermákových zkušeností s filmovou a scénickou hudbou a propojení elektronických prvků s živou interpretací autora na klávesy. Na pódiu spojí své síly s dýdžejkou DDK alias Dariou Krylosovou působící zejména na berlínské scéně.
Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Daria Krylosova alias DJka DDK.
Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
V září přijde do českých kin nový film o spisovateli Franzi Kafkovi s názvem...
Z filmu Letní škola 2001
30 fotografií

„Český lev je každoročně oslavou filmu, proto jsme pro hudební doprovod vybrali skladatele a hudebníka, který má blízko k filmové i scénické hudbě. Spojení s DDK dodá večeru emoce i energii a skvěle se hodí do prostor Kongresového centra. Pro diváky navíc chystáme další hudební překvapení v podobě speciálního hosta,“ uvedl režisér Matěj Chlupáček, kreativní supervizor v pořadí 33. Českého lva.

„Je to pro mě velká výzva, ale také obrovská čest. Skládání je většinou osamělá práce v tichu studia, proto mám z živého hudebního doprovodu během slavnostního večera přirozený respekt a přiznávám, že i lehkou trému,“ sdělil skladatel Čermák.

„Pro slavnostní večer jsem připravil skladby s nádechem filmové hudby v hybridní podobě kombinující orchestrální nástroje, syntezátory, klavír a moderní perkuse. Cílem je udržet diváky v jemném napětí a očekávání a zároveň je provést vzrušující hudební cestou,“ dodal.

Každý rok se musím k sošce vrátit, říká designér Českého lva

Čermák získal základy kompozice, hudební teorie a orchestrace na londýnské College of Music, poté studoval filmovou hudbu na prestižní National Film and Television School v Británii. Pochází z umělecké rodiny a vliv jeho matky, režisérky, a otce, skladatele, formoval jeho vnímání dramatického umění již od raného věku.

Je autorem hudby k aktuálnímu dvoudílnému celovečernímu filmu Gerta Schnirch v režii Tomáše Mašína. Jeho portfolio zahrnuje také hudbu k divadelní inscenaci Sněhové vločky (režie Viktor Tauš) a spolupráci na mezinárodních reklamních kampaních.

Ačkoli je Adriánův styl ovlivněn velikány jako John Williams a Ennio Morricone, vyznačuje se širokou žánrovou flexibilitou. Je schopen přecházet od složitých orchestrálních partitur k minimalistickým experimentálním skladbám.

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Slavnostním ceremoniálem cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců.

V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

