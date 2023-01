RECENZE: Adam Pavlovčin umíchal hudební krmivo diváků Eurovize

Psáno to budiž takto verzálkami, vyslovováno jako „adonis“. Kratší a údernější umělecké jméno si zpěvák zvolil podle vlastních slov proto, aby se lépe pamatovalo a vyslovovalo v cizině – má totiž ambice uspět i v zahraničí. Proto také zpívá v angličtině. Nebude to ale mít nijak snadné, neboť hudby, které ADONXS nabízí, je všude plno. Jedině snad Eurovize, tam by zpěvák teoreticky alespoň částečně zabodovat mohl.

Adam Pavlovčin a trio jeho spolupracovníků Marek Rakovický, Tomáš Löbb a Oliver Fillner se orientují v aktuálních trendech a umějí dodat nahrávku takříkajíc na klíč. Nic v ní na první poslech nedrhne, nečpí provinčním nedodělkem, hlavní protagonista zjevně umí zpívat, ale co si s tím počít, když výsledkem je sterilní hudební masa, které chybí osobitost a jiskra.

Mezi deseti skladbami není jediná s hitovými ambicemi. Všechny dohromady se slévají v indiferentní hmotu, která snad uspokojí fanoušky The Weeknda a konzumenty podobně laděného moderního popu. Je to už poněkud otřepané, ale nelze jinak. Debut Adama Pavlovčina zas a znovu dokazuje, že ze SuperStar prostě nemá šanci vzejít cokoliv hudebně zajímavého.

ADONXS je přímo ukázkový produkt této soutěže. Určený především všem, kteří Pavlovčinovi dopomohli k vítězství. Ti se u tklivých balad typu Your Town nebo Two Romeos mohou dojímat dle libosti. Komu je estráda jménem SuperStar ukradená, nechá bez povšimnutí i tento počin.

„Věk Adonxse“, jak slibuje poměrně velikášsky znějící název, tímto albem nejspíš nezačne. Ještěže měli jeho tvůrci soudnost a nenatahovali zbytečně jeho stopáž. Těch 28 minut je vzhledem k tuctové náplni velmi milosrdných.