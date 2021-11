Adele vydala nové album 30. Trhá prodejní rekordy a kritika pěje ódy

To vše se ostatně ve dvanácti nových skladbách odrazilo. V pilotním singlu Easy On Me zpívá o všech úzkostech, kterými si prošla. Jde o první píseň, kterou Adele na album napsala, její vznik se kryje se začátkem rozpadu jejího manželství se Simonem Koneckim.

Během prvních čtyřiadvaceti hodi od vypuštění klip zaznamenal přes 27 milionů zhlédnutí a k dnešku jich má na YouTube přes 162 milionů. Podobně skvěle si vedlo samotné album v předprodejích – na platformě Apple Music se stalo nejžádanější deskou a pokořilo dosavadní rekord Billie Eilish s nahrávkou Happier Than Ever.

Adele desku nahrála s osvědčenými spolupracovníky Gregem Kurstinem, Maxem Martinem, Tobiasem Jessem Jr. a Shellbackem. Pokud jde o první kritické ohlasy, jsou vesměs nadšené. Rolling Stone píše o jejím nejsilnějším albu s dosud nejlepším Adeliným pěveckým výkonem. Dle mínění The Daily Telegraph se rovněž jedná o zpěvaččinu nejzdařilejší nahrávku a hudební magazín DIY desku charakterizuje jako drsnou a nekompromisní.

Album 30 je zpěvaččiným čtvrtým počinem. Debutovala v roce 2008 deskou 19 (číslovky v názvech desek se vztahují k jejímu věku), následovaly kolekce 21 z roku 2011 a o čtyři roky později vyšla 25. V roce 2012 nazpívala song Skyfall pro stejnojmennou bondovku a dostala za ni Oscara v katergorii Nejlepší píseň. Šlo o první „bondovskou“ skladbu, která byla vyznamenaná nejslavnější filmovou trofejí.