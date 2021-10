Konečně myslí na sebe. Adele vydala novou píseň a hned boří rekordy

V noci ze čtvrtka na pátek to totiž bylo poprvé po šesti letech, co Adele vypustila novou píseň. Přípravy nejnovějšího alba 30, které se stejně jako ty předchozí jmenuje podle věku, kdy začala natáčet, se tentokrát táhly.



Natáčení desky totiž ovlivnil komplikovaný rozvod s manželem a otcem jejího syna i covidová pandemie. O tom všem ostatně Adele v nejnovější písni zpívá. Pilotní singl Easy On Me je zpovědí i vyprávěním o úzkostech, kterými si zpěvačka prošla.

Výpovědní sílu novinky potvrzuje i BBC. V místech písně, které k těmto skutečnostem odkazují, prý posluchačům doslova přeběhne mráz po zádech. „Adelin hlas je plný lítosti i odhodlání,“ píše britský web.

Samotný klip v režii Xaviera Dolana zaujme přechodem z úvodní černobílé atmosféry do plných barev. „Jasně ukazuje, že takhle zpívá žena, která kompletně rozmontovala svůj dosavadní svět, aby zjistila, že nemusí cítit vinu, když konečně dává přednost sama sobě,“ píše BBC.

Píseň Easy On Me je navíc prý úplně prvním songem, co zpěvačka na nové album napsala a datuje se přesně do doby jejího rozchodu. Videoklip za prvních čtyřiadvacet hodin od vydání zaznamenal 27,7 milionu zhlédnutí, čímž Adele překonala svůj vlastní rekord se starší písní Hello. Během sobotního poledne schází nějakých 500 tisíc zhlédnutí k 50 milionům.

Očekávané a několikrát odkládané album 30 bude následovat 19. listopadu.