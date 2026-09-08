Od neznámé studentky baletu ke globální hvězdě. Debut Adély hodnotí světové weby

Recenzent Bailey Slater na webu NME.com na albu Prima nachází „hmatatelné zpěvaččiny pokusy vyrovnat se s jejím bleskovým vzestupem mezi hudební elitu“. Skladby Hitachi a Therapy podle něj dokonale zachycují zmatek prvních zlomených srdcí a vyhýbají se chvástavosti odvážnějších písní desky, aby se ponořily hluboko do Adélina vnitřního vědomí.
Slater albu v recenzi udělil tři a půl hvězdiček z pěti a jako jednu z mála slabších písní označil song Nicole Kidman. Nedaří se jí podle jeho názoru zcela oslovit posluchače. Adélina hvězda podle soudu NME září nejjasněji v drzých popových vypalovačkách typu úvodní KGB.
„Pěvecky ostrá, hladová a ambiciózní – právě díky těmhle euforickým okamžikům je album Prima tak strhující,“ soudí Bailey Slater.
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RECENZE: Prima Slovenka Adéla. Jako její debut by měla být všechna popová alba
Sto lidí, sto chutí. Zatímco pro Slatera je Nicole Kidman jednou ze slabších položek alba, podle Kylea Denise z magazínu Billboard jde o druhou nejlepší písničku na desce.
„Když v refrénu zazní nádherné vrstvené doprovodné vokály, poukazující na parasociální povahu slávy (Prožívej svůj život místo mě / Napiš můj život, jako by to byl film), je jasné, že Nicole Kidman je jedním z vrcholů alba Prima.
Jako celek se podle Denise album poslouchá velmi svižně a dobře, „byť má ještě co dohánět – koneckonců jde o debut. Ale s lehkostí nabízí písňové příběhy, v nichž se zpěvačka potýká s hořkým koncem romantického vztahu (Hitachi) či následky otcovy mimomanželské aféry (Red Bottoms). V době, kdy je scéna zaplevelená popovými zpěváky, kteří vlastně ani nevědí, co chtějí, nabízí Adéla opravdu konzistentní, unikátní a fascinující vizi,“ míní Kyle Denis.
Hit Ain’t in LA pak vyzdvihuje jako jednu z nejlepších skladeb roku 2026. „Určité elementy připomínají Miley Cyrus a její We Can’t Stop. Ale zatímco tahle věc z roku 2013 je spíše produktem své doby, průlomový Adélin hit využívá nostalgickou vzpomínku na ty časy jako inspiraci k její současné cestě od neznámé slovenské studentky baletu ke globální popové hvězdě. Je to klíčový okamžik v současném popovém songwritingu. Adéla nechce, aby k ní posluchači pouze vzhlíželi. Chce je inspirovat k tomu, aby stejně jako ona šli za svými sny a touhami, ať už jsou jakékoliv,“ píše Billboard.
Hudební recenzent listu The Guardian Alex Petridis desce udělil tři hvězdičky z pěti a napsal, že byla zřejmě natočená ve spěchu, aby měla Adéla dostatek materiálu a zasloužila si tak post předskokanky na turné Demi Lovato. Vyzdvihuje ale fakt, že se dvaadvacetiletá Slovenka odlišuje od zpěvaček své generace tím, že do svých písní o hédonismu a chaotických sexuálních zážitcích vkládá metakomentář k tomu, co znamená být popovou hvězdou.
„Prima rozhodně působí jako debut. Jsou tu momenty, kdy sklouzne k popovým klišé. To, že album není od začátku do konce vybroušeným dílem ale rozhodně není žádná tragédie. Spíše to naznačuje, že umělkyně má prostor pro růst a rozvoj. Na základě toho, co se na albu nachází – a co je často bystré, vtipné a odvážné – bude fascinující sledovat, jak se Adéla právě tímto směrem ubírá,“ píše Alex Petridis ve své recenzi.