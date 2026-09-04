Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Prima Slovenka Adéla. Jako její debut by měla být všechna popová alba

Jindřich Göth
  10:00

Fotogalerie24 Premium

Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2. srpna 2026) | foto: Instagram / ADÉLA

Kolem slovenské zpěvačky Adély je poslední dobou rušno. Streamy jejich písniček na Spotify se počítají na desítky milionů, hit Ain’t in LA se umístil v hitparádě Billboard Hot 100, vystoupila na festivalu Lollapalooza v Chicagu, absolvovala turné s Demi Lovato a je v hledáčku osobností jako Elton John, Charli xcx nebo Nicole Kidmanová, o níž na debutovém albu Prima zpívá ve stejnojmenné skladbě.

Adéla Jergová, dvaadvacetiletá rodačka z Bratislavy, se v roce 2023 zúčastnila reality show Dream Academy, z níž diváci z dvaceti adeptek vybírali členky nově vznikající k-popové kapely Katseye. Adéla sice vypadla hned v prvním kole, ale zaujala hledače nových talentů nakolik, že podepsala smlouvu s americkou vydavatelskou společností Capitol Records.

Nabízí něco, co opravdu stojí za zvýšenou pozornost a podrobnější rozbor. A přitom to ani na okamžik nepřestává být zábava. Přesně taková by měla být všechna dobrá popová alba.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Plitvice, Chorvatsko. Pokrevní bratři Vinnetou s Old Shatterhandem se před...

Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z...

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Eva Burešová jako Saija

Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu,...

RECENZE: Prima Slovenka Adéla. Jako její debut by měla být všechna popová alba

Premium
Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2....

Kolem slovenské zpěvačky Adély je poslední dobou rušno. Streamy jejich písniček na Spotify se počítají na desítky milionů, hit Ain’t in LA se umístil v hitparádě Billboard Hot 100, vystoupila na...

4. září 2026

Čakovický prak a pramen, který nevytryskl. Druhá řada Stop Járy Cimrmana už vzniká

Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových...

4. září 2026  8:30

Kriminálka Anděl přitvrdila. Na projekci se báli i sami tvůrci, museli díl přestříhat

Helena Dvořáková jako kriminalistka a policejní psycholožka v Kriminálce Anděl.

Nová řada televizního seriálu Kriminálka Anděl značně přitvrdila. Ve druhém dílu Lidojed půjdou vyšetřovatelé po stopách záhadného kanibala v Praze. Tvůrci však temnému příběhu propadli natolik, že...

4. září 2026

Nerada mluvila o své nemoci, říká Štefan Margita při křtu knihy o Haně Zagorové

Kniha o Haně Zagorové

V pražském Divadle Kalich slavnostně pokřtili knihu k nedožitým 80. narozeninám zpěvačky Hany Zagorové. Kmotrem se stal operní pěvec a manžel zesnulé zpěvačky Štefan Margita. K slavnostnímu aktu se...

3. září 2026  20:35

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

3. září 2026  17:31

You’re Beautiful. Do Prahy opět přijede koncertovat písničkář James Blunt

James Blunt

James Blunt, britský písničkář a autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, se po třech letech vrací do Prahy. V rámci evropského turné Airplane Mode Tour vystoupí 5. března příštího...

3. září 2026  16:32

Jsi můj pán? Diváci se budou smát, láká Lucie Bílá na nový muzikál Obyčejná holka

Lucie Bílá se synem Filipem Kratochvílem a manželem Radkem Filipim při...

Divadlo Lucie Bílé finišuje poslední přípravy k uvedení nového muzikálu Obyčejná holka. Majitelka divadla v inscenaci účinkuje zcela bez alternace. Divákům naservíruje písně z osvědčeného repertoáru...

3. září 2026  15:46

Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...

Ve věku 61 let zemřel básník a kulturní publicista Milan Ohnisko, někdejší disident, signatář Charty 77 a přítel Václava Havla. Zprávu jako první přinesla facebooková stránka Nedělní chvilka poezie,...

3. září 2026  14:52,  aktualizováno  15:05

RECENZE: Romantická komedie s Polívkou nejvíc řeší, co obléknout na Dokonalý den

40 % Premium
Z plakátu filmu Dokonalý den

S nadsázkou lze mluvit o nové české vlně romantických komedií, jejichž podstata tkví v tom, že si herecký pár povídá na procházce malebným krajem se sponzorskými zastávkami. Po snímku Mistryně razí...

3. září 2026

Podle Margity má Zagorová písní na deset muzikálů, hlásí autorka Biografů láska

Autorka Uljana Donátová představuje muzikál Biograf láska 2: Nový příběh (21....

Po úspěchu muzikálu Biograf láska přichází Divadlo Kalich s pokračováním, jež nese podtitul Nový příběh. Inscenace s písněmi Hany Zagorové je podle autorky libreta Uljany Donátové plná hitů, na které...

3. září 2026  13:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z...

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...

3. září 2026  12:23

Dojetí i znechucení. Nový trailer na seriál o Harrym Potterovi fanoušky rozděluje

Janet McTeerová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

S vydáním nového traileru seriálu Harry Potter a Kámen mudrců se opět na sociálních sítích rozběhla čilá diskuse. Někteří fanoušci podle vlastních slov pláčou dojetím a nemohou se dočkat prvního...

3. září 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.