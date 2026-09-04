Adéla Jergová, dvaadvacetiletá rodačka z Bratislavy, se v roce 2023 zúčastnila reality show Dream Academy, z níž diváci z dvaceti adeptek vybírali členky nově vznikající k-popové kapely Katseye. Adéla sice vypadla hned v prvním kole, ale zaujala hledače nových talentů nakolik, že podepsala smlouvu s americkou vydavatelskou společností Capitol Records.
Nabízí něco, co opravdu stojí za zvýšenou pozornost a podrobnější rozbor. A přitom to ani na okamžik nepřestává být zábava. Přesně taková by měla být všechna dobrá popová alba.