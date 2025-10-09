RECENZE: Chaos bez krásy. Album Adama Mišíka by bylo lepší bez pokusu o zpěv

Adam Mišík | foto: Mojmír Ševčík

Jindřich Göth
  16:00
Šest let po albu 2.0 se Adam Mišík hlásí o pozornost deskou se slibným názvem V chaosu je krása. Chaos v hlavě jeho nové skladby nadělají pořádný, ovšem slibované krásy se jaksi nedostává.

Prostřednictvím tajuplně znějícího Intra se nám z úst Adama Mišíka dostane stručné přednášky o teorii, chaosu zabývající se chováním nelineárních dynamických systémů. Podobná témata s oblibou zpracovávají progresivně rockové či metalové kapely, ale že by popař Mišík takto razantně změnil žánr? Kdepak, vše je při starém. Sotva v titulní skladbě otevře ústa ke zpěvu – dá-li se tomu tak říkat –, máme tu další příspěvek k tématu „mumlalové a kňouralové na tuzemské hudební scéně“.

A když už má člověk pocit, že hůř být nemůže, vloží se do věci hostující pan Ben Cristovao a peklo je o notný kus blíž.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

RECENZE: Chaos bez krásy. Album Adama Mišíka by bylo lepší bez pokusu o zpěv

Šest let po albu 2.0 se Adam Mišík hlásí o pozornost deskou se slibným názvem V chaosu je krása. Chaos v hlavě jeho nové skladby nadělají pořádný, ovšem slibované krásy se jaksi nedostává.

