V 30 letech zemřel Adam Matýsek, bubeník kapel Nebe a Kofe-in

„Věděli jsme, že vzít ho do kapely byla trefa do černého a jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. Jeho život byl neuvěřitelnou telenovelou a rokenrolem v té nejryzejší podobě. Za těch šest let v kapele jsme se nedostali do jediného křížku. Jenže po našem posledním koncertě v roce 2024 jsme ukončili kariéru, ztratili každodenní kontakt a dnes tady po roce a půl jen nevěřícně zíráme jeden na druhého a nemůžeme uvěřit tomu, co se stalo,“ zavzpomínala skupina Nebe na svém facebookovém profilu.
„Náš milovaný kamarád nás v pondělí, prvního červnového dne, navždy opustil. V poměrně početném týmu nejbližších jsme se mu vší silou snažili podat lano a kdyby tady byl, tak bych se s ním poprvé v životě hádal a křičel po něm, proč se odmítal chytit. Možná chytil, ale podklouzlo mu v rukách a mezi námi zbude jen ticho,“ upřesnila skupina Nebe.
Zprávou o hudebníkově smrti byli zdrceni i členové skupiny Kofe-in, v níž Adam Matýsek působil pět let.
„Zažili jsme spolu hromadu koncertů, kilometrů, smíchu, zákulisních historek a věcí, které se prostě stanou jen v kapele. Protože kapela není jen o hraní, je to zvláštní malá rodina zavřená v dodávce, kde spolu sdílí všechno – radost, únavu, nervy i ty úplně absurdní momenty,“ řekl zpěvák Jan Kunze.
Na Adama Matýska vzpomínají také jeho žáci ze Základní umělecké školy: „Adam nebyl jenom skvělý bubeník, učitel, pilot a přeborník v šachách, jak o sobě se smíchem tvrdil, ale hlavně dobrý kamarád,“ cituje web Ostravan.cz slova jeho patnáctiletého žáka Johana.