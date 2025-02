Střídavý silný elektrický proud. V pražských Letňanech v létě zaburácejí AC/DC

Říká se o nich leccos, třeba že všechny jejich písničky znějí stejně nebo že každý rok vydají tutéž desku, jen v jiném obalu. Pravda je ovšem taková, že ač se syrový a dřevní rock v podání AC/DC zdá jako jednoduchá tříakordovka, napodobit ho není vůbec jednoduché a vylámalo si na tom mnoho epigonů.

V historii kapely najdeme mnoho vrcholů i pádů, klasických skladeb a alb, které psaly rockovou historii – za všechny jmenujme Highway To Hell –, a také tragédii a následný oslnivý návrat. Když v únoru 1980 zemřel zpěvák Bon Scott, po rockersku, rozumí se, tedy alkohol a drogy, vypadalo to, že AC/DC to mohou zabalit. Kdo by tak mohl nahradit symbol a hlas kapely?

Jenže tahouni bratři Angus a Malcolm Youngové se nevzdali, našli ideální náhradu v podobně sympaťáka Briana Johnsona a na albu Back In Black předvedli, jak se dělá velkolepý návrat na scénu. Jinými slovy – po hudební stránce trefa do středu terče, 50 milionů prodaných výlisků, třetí nejprodávanější album všech dob.

Dnešních dní se nedožil ani kytarista Malcolm Young zemřel v roce 2017 a momentálně AC/DC fungují v sestavě Brian Johnson (zpěv), Angus Youngs a Stevie Young (kytary), Chris Chaney (baskytara) a Matt Laug (bicí).

Vstupenky budou v prodeji od pátku 7. února v ceně od 3490 Kč. Předkapelou bude američtí The Pretty Reckless.