Návrat švédské čtveřice. ABBA chystá po čtyřiceti letech nové písničky

„Letos určitě vydáme novou hudbu. Žádné ’možná se tak stane, uvidíme’, ale zcela jistě k tomu dojde,“ prohlásil Ulvaeus v rozhovoru pro The Herald Sun. Dodal ještě, že i když se mezi členy kapely v minulosti stalo cokoliv, stále je mezi nimi pevné pouto. „Pořád jsme velmi, velmi dobrými přáteli,“ ujistil všechny fanoušky.

Co se týče nových skladeb, jedna je podle jeho slov velmi taneční, další zase prý spíše seversky zasmušilá, na druhé straně ale i šťastně a radostně.

ABBA vznikla ve Stockholmu v roce 1972 a od začátku ji tvořily dva tandemy. Benny Anderson a Björn Ulvaeus měli na starosti hudbu, texty a sborové vokály, Agnetha Fältskog a Anni-Frid Lyngstad pak sólový zpěv. Protínaly se nejen jejich profesní životy, ale i soukromé. Anni-Frid tvořila pár s Bennym a Agnetha s Björnem. První dva se vzali v roce 1978, tedy zhruba ve stejné době, kdy druzí dva požádali o rozvod. Pochroumané vztahy nakonec vedly k rozpadu skupiny.

Šlo o jednu z nejúspěšnějších popových kapel všech dob, do roku 2010 prodala přes 375 milionů desek a velký zájem je o ně dodnes. V jejich katalogu najdeme hity jako Waterloo, Mamma Mia, S.O.S. Voulez Vous, Our Last Summer a mnoho dalších. Některé z nich zazněly i v mimořádně úspěšném snímku Mamma Mia! a pokračování Mamma Mia! Here We Go Again.

ABBA dlouhá léta tvrdošíjně odmítala jakékoliv nabídky na reunion a následné turné, nezlákala je ani neuvěřitelná nabídka miliardy dolarů, kterou dostala v roce 2000 za šňůru sta koncertů.