Zvládnu to ještě? Agnetha Fältskog ze čtveřice ABBA představila novou písničku

Po deseti letech vydala Agnetha Fältskog, zpěvačka švédské čtveřice ABBA, nový sólový singl. Píseň Where Do We Go From Here? předznamenává zpěvaččino nové album A+, které nabídne taneční úpravy písní z desky A z roku 2013.