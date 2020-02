Hit Take On Me norské kapely A-ha překonal na YouTube miliardu zhlédnutí

Hit Take On Me norské popové kapely A-ha na portálu pro sdílení videí YouTube pokořil hranici miliardy zhlédnutí. Podle zpravodajské televize CNN jde o teprve druhý videoklip z 80. let minulého století, kterému se to podařilo. Prvním byl Sweet Child O’ Mine od americké rockové skupiny Guns N’ Roses.

Videoklip norské trojice měl k pátku 21. února už přes 1 002 000 000 zhlédnutí. Skupina na twitteru a facebooku poznamenala, že bez svých fanoušků by magickou hranici nikdy nepřekonala.

Miliardový milník na YouTube překonaly i další slavné písně, například Bohemian Rhapsody od Queen nebo Smells Like Teen Spirit od kapely Nirvana. Jako prvnímu se to v roce 2012 podařilo videoklipu k songu Gangnam Style jihokorejského zpěváka Psy. Ten dnes na počitadle registruje už více než 3,5 miliardy zhlédnutí.

Kapela A-ha má letos 28. října v pražské O2 areně odstartovat evropské turné věnované 35. výročí vydání debutového alba Hunting High and Low, které otevírá právě skladba Take On Me. Tato píseň se dočkala mnoha coververzí dalších slavných kapel, do svého repertoáru ji zařadili například Metallica nebo Weezer.