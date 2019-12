Norská skupina A-ha dorazí poprvé do České republiky

Kapelu A-ha tvoří zpěvák Morten Harket, kytarista Paul Waaktaar-Savoy a klávesista Magne Furuholmen. Vznikla v roce 1982 v norském Oslu. O tři roky později debutovala deskou Hunting High And Low, která obsahovala jejich největší hit Take On Me, ale také titulní baladu nebo píseň The Sun Always Shine On T.V, která musela neodbytně rezonovat v uších jistým U2, když psali svůj Beautiful Day.

Pražský koncert skupina odstartuje přehráním všech deseti skladeb z debutového alba v pořadí, v jakém byly původně nahrány. Po krátké přestávce se fanoušci dočkají mixu největších hitů A-ha a jejich aktuálního hudebního materiálu.

„Na Hunting High and Low není žádná píseň, na kterou bychom se během živého hraní netěšili. Díky playlistu, který kopíruje pořadí alba, se z koncertu stane úplně jiný typ show než cokoli, co jsme předtím udělali,“ říká Paul Waaktaar-Savoy.



Sluší se připomenout, že tvorba A-ha nezačíná a nekončí jejich debutem. I na dalších albech trojice nabídla vynikající skladby. Hned druhá deska Scoundrel Days z roku 1986 obsahuje skvělou píseň I’ve Been Losing You, za zmínku stojí i procítěná balada Stay On These Roads ze stejnojmenného třetího alba nebo celá deska East Of The Sun, West On The Moon s nádherným otevírákem Crying In The Rain.