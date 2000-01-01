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Americký raper A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Athelston Mayers, vystoupil v neděli 4. října poprvé v Praze. Jeho koncert v O2 areně byl ve znamení velkolepé, strhující show, v úvodu stylizovanou jako policejní zátah.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Na scénu se A$AP Rocky nechal přepravit helikoptérou.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Na úvod koncertu zařadil raper skladbu Trunks, jíž nadšeně aplaudovala celá O2 arena.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Součástí scény byly i obrácené americké vlajky, hudebníkův bezeslovný komentář k současné situaci nejen v USA.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Setlist poskládal A$AP Rocky ze starších hitů a také z materiálu z letošního alba Don’t Be Dumb.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Během úvodních skladeb se představil ve svérázném kostýmu, jehož součástí byla kukla s natáčkami.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Raperovy fanynky v tričkách s názvem letos v lednu vydané Rockyho desky.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation
Jeho fandové a znalci samozřejmě tento módní doplněk znají a reagují na něj po svém.
Autor: Pavla Hartmanová/Live Nation