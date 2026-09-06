Třicet let od vraždy Tupaca. Raper nebyl jediným hudebníkem zabitým při střelbě

Rodák z newyorského Harlemu Tupac Amaru Shakur (1971-1996), též známý pod pseudonymy 2Pac nebo Makaveli, je i třicet let od své smrti kritiky i veřejností stále považován za ikonu světové hip-hopové scény.
Ve svých chytlavých melodiích a silných textech se často věnoval tématům, které ho jako mladého kluka vyrůstajícího v Baltimoru dennodenně obklopovaly - rasismu, chudobě, násilí, drogám, ale také přátelství, rodině, lásce či postavení žen ve společnosti.
Svého bývalého přítele a pozdějšího rivala na život a na smrt však Biggie přežil jen o pouhých šest měsíců.