RECENZE: ABBA a Ramones v podání zpěváka Beach Boys? Proč ne

Jenže pak přišel poslech do poloviny a ozvala se povědomá melodie. Ano, Love skutečně zpívá jeden z hitů skupiny ABBA. A dělá to vše ve svém nezaměnitelném stylu.



Řekněme si na rovinu, že album osmasedmdesátiletého zpěváka vyšlo především jemu pro radost. K pár novinkám přihazuje covery, kromě již zmíněného švédského hitu došlo i na Beatles nebo Ramones. Takže nic zásadního. Ale výsledek se poslouchá dobře.

Do zlatého fondu své domovské kapely sáhl Love v případě songů jako It’ OK, Keepin’ Summer Alive, Surfin’ nebo Surfin’ Safari. Především poslední dva uvedené kousky jsou skutečné vykopávky z počátku šedesátých let, takže se dá pochopit, že Love dostal chuť natočit je znovu.

Jenže se nedá zrovna říct, že by „moderní“, tedy především uhlazenější zvuk těm nahrávkám kdovíjak slušel. Vzhledem k tomu, že na desce hraje doprovodná kapela, kterou jsme se zakladatelem Beach Boys slyšeli i minulý měsíc v pražské Lucerně, dá se říct, že jakési zbavení původní atmosféry dřevních skladeb je její poněkud nedůstojné poznávací znamení.



Naopak lepší rockové vyznění dává Love písni Summertime Blues, kterou tedy Beach Boys také kdysi natočili, ale pochází původně od předčasně tragicky zesnulého rockabilly zpěváka Eddieho Cochrana (a vyšla už v roce 1958). O závěr desky se stará další rocková vypalovačka v podobě coveru písně Rockaway Beach od Ramones. Tu si mimochodem Love s kapelou s úspěchem střihl i na zmiňovaném koncertu v Lucerně.

12 Sides of Summer autor: Mike Love Hodnocení­: 60 %

A jak dopadla v podání člena Beach Boys zkraje uvedená ABBA? Překvapivě dobře. Love víceméně zachoval formu písně z roku 1980 a obalil ji do proslavených vokálních aranží ve stylu surf rocku. A samozřejmě ve druhé sloce jako hvězda balí dívku, zatímco Agnetha a Frida pomrkávaly na chlapce.



Poněkud rozpačitě dopadla nová verze beatlesovské lahůdky Here Comes The Sun, kterou napsal Loveův kamarád George Harrison. Stejně tak by se svět asi obešel bez barové předělávky standardu Girl from Ipanema.

Vlastní nové skladby jsou spíše do počtu a celkově album cílí více na zaryté fanoušky, než že by mělo co nabídnout běžnému posluchači.