V pátek 18. dubna si připomínáme padesát let od premiéry prvního dílu seriálu 30 případů majora Zemana. Velkolepého propagandistického počinu, v němž chrabří zástupce státní moci trestali vše, co by občanům socialistické vlasti rušilo jejich klid na práci. Seriál má početný zástup fandů. Řadíte-li se mezi ně, vyzkoušejte si tento kvíz.