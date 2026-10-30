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Kvíz: Halloween je za dveřmi. Vyznáte se ve slavných hororech?

30. října 2026

K Halloweenu a ponurému podzimnímu počasí patří gauč, teplá deka a nějaký výživný horor. V tematickém kvízu si prověřte své znalosti o ikonických snímcích a děsivých postavách, které divákům nahání hrůzu i po několik generací. Některé otázky však mohou být trochu zapeklité. Už máte strach?

Otázka 1/12

„Jedna, dvě, Freddy si jde pro tebe.“ V jaké hororové sérii byste našli děsivého vraha s popálenou tváří, který své oběti zabíjí ve snech?

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