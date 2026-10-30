30. října 2026
Kvíz: Halloween je za dveřmi. Vyznáte se ve slavných hororech?
K Halloweenu a ponurému podzimnímu počasí patří gauč, teplá deka a nějaký výživný horor. V tematickém kvízu si prověřte své znalosti o ikonických snímcích a děsivých postavách, které divákům nahání hrůzu i po několik generací. Některé otázky však mohou být trochu zapeklité. Už máte strach?
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.