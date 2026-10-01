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Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Autor:
  12:31
Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita | foto: Fénix Film

Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
21 fotografií
V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén, humoru i romantiky v krásách Česka, Slovenska i Chorvatska. Do kin vstoupí v červenci příštího roku.

Dobrodružný film Ztracená Afrodita sleduje mladou historičku Zuzanu, která objeví stopu vedoucí k legendární soše bohyně Afrodity. Podle pověsti je socha spojena s bájnou ambrózií, která údajně dokáže léčit nemoci a propůjčit nesmrtelnost.

Badatelka se proto vydává po stopách svého záhadně zmizelého otce, archeologa, který po Afroditě v minulosti pátral. Motivací je pro ni také matčina nemoc, pro niž by mohla být ambrózie poslední nadějí na záchranu. Pátrání ji zavede mezi pašeráky starožitností, archeology i lidi posedlé nesmrtelností a postupně se mění v nebezpečný závod o nalezení dávno ztraceného artefaktu.

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Nový příběh vzniká podle námětu Patricie Zlámalové a scénáře Jakuba Voláka a Jana Haluzy, který se ujal také režie. Podle prvních informací od produkce v sobě snímek kombinuje prvky dobrodružství, napětí, romantiky i humoru. Obsahovat bude množství akčních scén plné náročných kaskadérských kousků, které však prověří i samotné herce.

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
Ukázka z filmu Ztracená Afrodita
21 fotografií

„V České republice moc dobrodružných filmů nevzniká, a právě proto nás lákalo zkusit tenhle žánr. Nechtěli jsme kopírovat zahraniční velkofilmy, ale natočit dobrodružný film, který má vlastní charakter, humor a postavy, k nimž si divák může vytvořit vztah. Je to vlastně taková naše pocta dobrodružnému žánru. Ctíme jeho pravidla, ale zároveň si s nimi chceme hrát a prozkoumávat jeho možnosti. Je v něm dobrodružství a akce, ale stejně důležité jsou pro nás humor, romance a napětí,“ uvedli tvůrci Patricie Zlámalová, Jan Haluza a Jakub Volák.

Společně se shodli i na tom, že si větší prostor zaslouží silné ženské hrdinky. Původním záměrem bylo také angažovat dosud méně známé postavy herecké branže a zároveň některé zavedené herce ukázat trochu jinak, než jsou na ně diváci zvyklí.

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Hlavní roli mladé historičky Zuzany ztvární Rosalie Malinská, po jejím boku se představí Tereza Ramba, Jakub Jablonský, Cyril Dobrý, Vica Kerekes, Zlata Adamovská, Vladimír Javorský nebo Nelly Řehořová.

Natáčelo se na území České republiky, Slovenska a atraktivní přímořské záběry poskytlo štábu chorvatské pobřeží Jadranu. Rozeznat tak diváci mohou například Koněpruské jeskyně, chorvatský ostrov Brač či Trenčianské Teplice.

Na film se mohou v českých kinech těšit od 8. července příštího roku.

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