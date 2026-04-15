Jsou to dvě piva měsíčně. Zrušení poplatků je populismus, vzkazují herci a režiséři

Veřejným prostorem po loňských říjnových volbách hýbe téma ohledně financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) tento doposud zavedený systém označil za zastaralý. Společně se zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy představil návrh zákona o médiích veřejné služby, který by financování pokrýval z veřejného rozpočtu.
Česká televize (ČT) získá na příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun. Na poplatcích od koncesionářů přitom televize počítá s částkou 6,73 miliardy. Český rozhlas má získat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle vládnoucí koalice by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. Změnou financování by tak ČT od příštího roku vláda přišla zhruba o miliardu a Český rozhlasu přibližně o 400 milionů korun. Návrh se neshledal s podporou části lidí z kulturního prostředí, kteří mluví o ohrožení médií veřejné služby.
„Hrozí tlak na média ze strany těch, kteří budou rozhodovat o financování. Ten měsíční příspěvek je při dnešních cenách poměrně směšný. Jsou to dvě piva celkem za 150 korun. Je to populismus, který nikomu nic nepřinese, jen to zhorší státní rozpočet,“ řekl pro iDNES.cz režisér Fero Fenič.
Vláda by podle něj měla peníze z veřejného rozpočtu směřovat do sektorů zdravotnictví nebo školství a stávající systém nijak neměnit.
Změna financování by podle názoru herce Petra Vacka sloužila politikům jako páka na neposlušná média, která by upozorňovala na konání vládnoucí garnitury. „Je to naprosto cílený tlak na to, aby politici mohli mít vliv na to, co se má vysílat. Kdykoliv se jim něco nebude líbit, budou mít moc změnit rozpočet,“ říká Vacek.
Názor připojil i herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Já to považuji za brutální nátlak na veřejnoprávní média na potlačení pravdivosti zpravodajství.“
Podle herce a režiséra Arnošta Goldflama je už samotná Rada ČT, která bdí nad dodržování Zákona o rozhlasovém a televizním zpravodajství, z části sestavená politicky, ne však podle znalostí a odborností. Televize by podle jeho názoru neměla sloužit jako politický nástroj.
„Poplatky by měly zůstat zachované. Tohle není žádná korektnost, ale falešná demokratická procedura,“ okomentoval Goldflam.
„Chtějí zrušit něco, ale neví, co má nastat. Nejdříve je třeba vědět, co se stane, protože nám to nikdo nedokázal přesně simulovat a jak případně veřejnoprávní službu, která je v demokracii nutná, dále zřizovat. To jsou zatím všechno jen mlhy,“ řekla pro iDNES.cz režisérka Alice Nellis.
Podle slovenského herce Milana Kňažka změna financování veřejnoprávních médií ještě nemusí znamenat pokus o znefunkčnění veřejnoprávnosti institucí. Důležitý je z jeho pohledu spíše vztah příslušných úřadů k médiím a jeho pravomocím na jejich chod.
„Je mnoho krajin, které odvádějí určité procento z daní rovnou do veřejnoprávních médií, ale nemají žádnou možnost zasahovat do chodu a programu veřejnoprávní instituce. Pokud rozhodující pravomoci zůstanou nezávislé od politické situace a volebních termínů, tak ve financování z daní nevidím problém,“ uvedl herec.
Podle návrhu vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka by lidé mohli platit koncesionářské poplatky ČT na základě dobrovolnosti.
„Já bych to klidně platil, ale myslím si, že to je jen takové gesto, kdy se snaží být hezký. Ale samozřejmě pokud si budou moci lidé vybrat, tak nic platit nebudou. Je to úplně absurdní,“ okomentoval návrh Petr Vacek.
„Závidím panu Turkovi tu víru, kdy věří, že jsme jako společnost na takové úrovni, aby bylo placení dobrovolné. Pokud bychom na ní byli, tak proč bychom měli povinně platit daně. Aby se dobrovolnost zaváděla pouze tady a nikde jinde, tak v tom nevidím žádnou logiku,“ přidala se k názoru Nellis.
Čestného prezidenta strany Motoristé sobě zvláště rozvášnilo vyjádření několika umělců, kteří se v rámci svých děkovných řečí při udělování hudebních cen Anděl v přímém přenosu nelichotivě vyjadřovali na konto ministra kultury Oty Klempíře i jeho samotného. Později ve svém příspěvku na sociální síti X dokonce psal, že by se na základě tohoto večera nabízela možnost privatizace ČT.
„Pokud je pan Turek podnikatel, jak říká, tak musí sám dobře vědět, že může něco vyrábět jen tehdy, pokud má zajištěnou platbu. Jak chcete u dobrovolníků zaručit, že budou platit. Bylo by to hezké a určitě by se našlo spoustu lidí, kteří by platili, ale nebylo by to stabilní. Takové řešení ve mě prohlubuje nedůvěru v současné politiky, kteří přemýšlejí a fungují mimo realitu,“ reaguje Fero Fenič.
Podle jeho názoru je tvorba z dílny ČT v mnoha projektech už tak tak dost podhodnocená a sám si často musel na výrobu svých děl velkou část peněz shánět z jiných zdrojů.
„Pan zmocněnec Turek do toho nemá vůbec co mluvit, tam to nebudu komentovat,“ dodal pak k návrhu Hrušínský.