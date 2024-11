GLOSA: Česko má konečně skvělou reality show. Vojtu Kotka pozlaťte

Řeč je o detektivní reality hře Zrádci, kterou od začátku podzimu uvádí televize Prima a která splňuje snad všechna kritéria poctivě odvedené, chytré, poutavé a možná i poučné televizní zábavy. Jen ta čísla sledovanosti bohužel kvalitu show v režii Markuse Kruga úplně nereflektují.

Možná to ale není zas tak velký problém. Sledovanost sice opravdu od premiérových (a ne moc oslnivých) 600 tisíc diváků klesla na čtvrt milionu, na začátku listopadu však Prima oznámila, že vyhlašuje casting na druhou sérii. A tak se dá tušit, že ačkoliv v klasickém vysílání Zrádci příliš nezafungovali, Primě na její streamovací platformu mohli přinést nové předplatitele. A to se počítá.

A co že ti Zrádci vlastně jsou? Detektivní televizní hra, která vychází z principů známého Městečka Palerma. Skupina věrných hráčů se v průběhu dvanácti epizod snaží mezi sebou odhalit a ze svých řad vyloučit takzvané zrádce. Hráče, jejichž úkolem je každou noc (téměř) zavraždit jednoho z věrných. Celá show se odehrává na Křivoklátu a v jeho okolí, kde hráči společně tráví čas a plní úkoly.

A proč jsou tedy Zrádci povedení? Jako první musí padnout jméno Markuse Kruga, strůjce úspěchu projektu One Man Show Kamila Bartošky alias Kazmy nebo taky režiséra ceněného reklamního filmu pro společnost Red Bull s jejich týmem Formule 1.

Ono by to mohlo působit jednoduše: vezmete si prověřenou zahraniční licenci a jen ji převedete do českého prostředí. Tak to ale úplně nefunguje. Individuální úspěch každé nové mutace totiž stojí kromě klasických výrobních složek na čtyřech základních pilířích: dobrém castingu, vhodně zvoleném prostředí, dynamickém scénáři a zajímavém moderátorovi. A to se tady všechno sešlo. Navzdory asi ne úplně nejvyššími rozpočtu. Show navíc průběžně doplňuje ještě obsah na YouTube, ve kterém se fanoušci mohou dozvědět víc ze zákulisí.

Vojta Kotek v pořadu Zrádci (2024)

Hned po Krugovi je potřeba poslat velkou poklonu i Vojtu Kotkovi, který v roli hradního pána pořadem provází diváky i hráče. Činí tak s takovou noblesou, pohotovým humorem a lehkostí, že být scenáristou, okamžitě bych pro něj utíkala napsat nějakou poctivou poirotovskou postavu. A připustíme-li, že i role v reality show je klasická role, podává ve Zrádcích Vojta Kotek svůj asi nejlepší herecký výkon.

Zaznít musí také jméno jedné ze soutěžících, zrádkyně Nicole Šáchové. Asi jako jediná ze zúčastněných totiž opravdu pochopila, do jaké show vstupuje a že je v ní dovoleno (téměř) vše. Chytře využívá stereotypů, principů manipulace, správného načasování i strategického myšlení. Poslední epizody ale ukazují, že i na ni se asi kdesi vaří voda. A začíná hodně bublat.

Je to však nejen chování Šáchové, které je zajímavé sledovat. Jestli je totiž Prostřeno nebo Výměna manželek skvělá sociologická sonda, Zrádci fungují jako excelentní studijní materiál pro fandy psychologie. Odolnost, davová psychóza, krizové jednání, stádní logika, řeč těla… To všechno a mnohem víc tam lze najít. Takže nic proti všem Love Islandům a Ružám pre nevestu, ale tohle je reality show, která si opravdu zaslouží pozornost.