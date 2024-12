Naučila jsem se jít přes mrtvoly, chtěla bych si to odhodlání nechat, říká Nicole

Nicole v roli zrádkyně excelovala. Jejím nejvýraznějším herním krokem se stal tah, kdy přísahala na smrt svého dědečka o tom, že není zrádkyní. Právě tato přísaha Tunu velmi zasáhla. Po zjištění, že Nicol lhala došlo z jeho strany na ostrá slova. „Velmi mě mrzí, že jsem tam neudržel emoce na uzdě a řekl jsem jedno slovo. Nebyla to nadávka, vlastně jsem to jenom tak špitl Sáře,“ přiblížil, proč řekl: „To je ale svině.“ „Chci se za to omluvit,“ dodal Tuna ve studiu.

„Samozřejmě omluvu beru a v tomhle ohledu mě ani nenapadlo si myslet něco negativního,“ reagovala chápavě Nicole. „Ta zrada byla velká. Za mě je to zcela přirozená reakce na takovou věc.“

Tuňák také prozradil, že to, že je Nicole zrádkyní tušil už den před finále. „Poslední noc před finálovým dnem jsem se podíval do svých poznámek, o čem mluvili odhalení zrádci. V tu chvíli jsem si uvědomil, že zrádcem je Nicole,“ uvedl Tuna. Ve finále však její jméno zamlčel. „Sára byla přesvědčená, že zrádcem je Martin. Pak jsem také během dne měl pochybnosti, jestli jsem se znovu nezmýlil a třeba bych té křehké holce Nicole ublížil,“ dodal.

V normálním životě jsem spíš pasivní

Nicole přiznala, že ji soutěž duševně i fyzicky vyčerpala. „Nechtěla jsem budovat hluboká přátelství,“ řekla. „Ono to ale nejde, protože s těmi lidmi trávíte mnoho času. V druhé polovině natáčení se to přehouplo a už jsem to neměla tolik ve svých rukou,“ uvedla s tím, že den po natáčení celý prospala.

Na výhru si prý dlouho nevěřila. „Žila jsem si ve své vlastní zrádcovské paranoii s tím, že to o mně každý ví a je jen otázka času, kdy budu odhalena,“ řekla.

Výhra se však podařila a influencerka si ze odnesla téměř milion korun. „Výhru investuji rozumně, jako kapitál do podnikání,“ přiblížila. „Část také investuji do rodiny. Když jsou šťastní oni, jsem šťastná i já,“ popsala.

Po soutěži Nicole změnila svůj vzhled. Z blondýnky se stala bruneta. „Já strašně ráda měním vzhled, protože mě rychle omrzí. Předpokládám, že za půl roku budu vypadat zase jinak,“ konstatovala s úsměvem.

Ze soutěže si dle jejích slov odnesla určitou míru sebepoznání a také zjištění, že když jde tvrdě za svým, dosáhne cíle. „A to je dobré do života,“ usmívala se. „Mám v sobě jistou odhodlanost a když mi o něco jde, umím jít přes mrtvoly. V normálním životě jsem spíš pasivní, takže tuto stránku, kterou jsem objevila na Křivoklátě, bych si ráda ponechala i nadále,“ uzavřela Nicol.