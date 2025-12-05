Jako zrádce bych neprošel ani přes casting. Režisér o Kotkovi i charakteru účastníků

Představte si, že jste se ocitl v další sérii televizní hry Zrádci a míříte se skupinou hráčů na hrad Křivoklát. Byl byste věrný, nebo zrádce?
Zrádce by mi vůbec nešel, i když musím říct, že prvních pár minut bych si to ohromně užíval. Mám totiž rád věci pod kontrolou už z pozice, kterou zastávám. Ale vážně, vím, že bych byl tak špatný zrádce, že bych se nedostal ani přes casting.
Třeba jednou jsem točil úplně šílený klip zpěváka Dalibora Jandy. Lokace se odvíjely podle toho, kde se mu zrovna podařilo zaparkovat.