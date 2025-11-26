Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025) | foto: Profimedia.cz

Monika Zavřelová
  8:00
Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy uložil do klenotnice studia Disney. Zootropolis: Město zvířat si před devíti lety zamilovaly miliony diváků po celém světě a jinak tomu nebude ani tentokrát v případě druhého dílu, zvěstují oba tvůrci v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

Tušili jste už před čtrnácti lety, kdy jste se do světa Zootropolisu ponořili, že u jednoho filmu nezůstanete?
Byron Howard: Ano, bylo nám jasné, že celé město se do jednoho filmu nevejde. Ten svět byl příliš velký a obsáhlý. A co se týče hlavních hrdinů Nicka a Judy? Ty bychom mohli klidně sledovat celý život. Jejich vztah je natolik silný a zajímavý, že se k němu chcete neustále vracet, což oblibou Zootropolisu potvrzují i diváci.
Jared Bush: Toto město je totiž ideální prostor pro humor, napětí, ale i metafory naší společnosti a situace ve světě. Umožňuje nám vyprávět o lidské povaze mnohem svobodněji.

Už v prvním filmu jsme se věnovali předsudkům. Tady ale jdeme dál – hlavní myšlenka je, že rozdíly mezi námi nás nemusí rozdělovat.

