Tušili jste už před čtrnácti lety, kdy jste se do světa Zootropolisu ponořili, že u jednoho filmu nezůstanete?
Byron Howard: Ano, bylo nám jasné, že celé město se do jednoho filmu nevejde. Ten svět byl příliš velký a obsáhlý. A co se týče hlavních hrdinů Nicka a Judy? Ty bychom mohli klidně sledovat celý život. Jejich vztah je natolik silný a zajímavý, že se k němu chcete neustále vracet, což oblibou Zootropolisu potvrzují i diváci.
Jared Bush: Toto město je totiž ideální prostor pro humor, napětí, ale i metafory naší společnosti a situace ve světě. Umožňuje nám vyprávět o lidské povaze mnohem svobodněji.
Už v prvním filmu jsme se věnovali předsudkům. Tady ale jdeme dál – hlavní myšlenka je, že rozdíly mezi námi nás nemusí rozdělovat.