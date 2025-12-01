Disney se raduje, pokračování Zootropolis láme rekordy. Polovina tržeb je z Číny

  11:18
Animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2 se stal nejúspěšnějším snímkem letošního roku v tržbách za první víkend. Během amerického svátku Díkůvzdání vydělal celosvětově v přepočtu 11,5 miliardy korun. Téměř polovina tržeb přitom pocházela z Číny.
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025) | foto: Falcon

Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)
Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025)
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)
Film Zootropolis: Město zvířat 2 vydělal od středy do neděle 156 milionů dolarů a během svátečního víkendu to bylo 96,8 milionů dolarů, což ho zařadilo na druhé místo historického žebříčku tržeb na Den díkůvzdání. Úspěšnější byla jen další disneyovka Odvážná Vaiana 2 z loňského roku.

„Je to okamžik hrdosti pro Disney Animation a pro nás všechny v Disney, nemluvě o tom, že je to skvělý způsob, jak zahájit sváteční období,“ uvedl ve svém prohlášení spolupředseda Disney Entertainment Alan Bergman.

„Neuvěřitelná reakce na film Zootropolis 2 odráží jak jeho celosvětovou přitažlivost, tak i pozoruhodnou práci našich filmařů a herců,“ dodal.

Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

První díl Zootropolis měl premiéru v březnu 2016 a vydělal za první víkend 75 milionů dolarů, celkově pak přes miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus.

Překvapením druhého dílu jsou především tržby z Číny, kde obvykle hollywoodské filmy zaostávají za domácími. Film Zootropolis 2 se díky tržbám ve výši 272 milionů dolarů stal nejvýdělečnějším animovaným filmem Hollywoodu v Číně a překonal rekord, který držel první díl.

O oblíbenosti tohoto snímku u čínských diváků svědčí i otevření samostatné atrakce Zootopia Land v šanghajské verzi Disneylandu.

„Čína byla pro americké filmy v posledních pěti letech problémem. Jen velmi málo z nich tam mělo úspěch. Ale premiéra láme rekordy. Film je na dobré cestě vydělat v Číně více peněz než v USA,“ řekl časopisu Variety analytik David A. Gross ze společnosti Franchise Entertainment Research.

Pokračování animovaného snímku o zvířecí metropoli nabízí detektivní příběh, kdy králičí samička Judy Hopkavá a lišák Nick Wilde řeší případ tajemného jedovatého hada jménem Gary, který způsobí v celém městě chaos.

Úspěch v kinech o víkendu zaznamenalo i pokračování muzikálu Čarodějka od studia Universal. Po deseti dnech v kinech má na kontě už v přepočtu 8,1 miliardy korun.

Tržby kin v USA stoupají, ale stále se nedostaly na úroveň před pandemií. Podle údajů společnosti Comscore dosáhly dosavadní letošní tržby z prodeje vstupenek v USA 7,8 miliardy dolarů, což je o 1,2 % více než před rokem, ale o 23 % méně než v roce 2019.

