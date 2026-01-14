K úplně prvnímu místu v historii vypomohla herečce skutečnost, že si Zoe Saldaña nedávno zopakovala roli Neytiri ve třetím dílu série Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel, jehož rozpočet činil 400 milionů dolarů (8,3 miliard korun) a který utržil 1,23 miliardy dolarů (25,6 bilionu korun).
Herečka zveřejnila video na sociálních sítích, ve kterém režisérům úspěšných filmů poděkovala. „Chci jen vyjádřit svou upřímnou vděčnost za mimořádnou cestu, která mě dnes přivedla k tomu, že jsem se stala nejvýdělečnější filmovou herečkou všech dob,“ řekla s širokým úsměvem. „Tento úspěch byl možný výhradně díky neuvěřitelným filmovým sériím a spolupracovníkům, kterých jsem měla to štěstí být součástí, a všem režisérům, kteří mi důvěřovali.“
Neopomněla ani své fanoušky. „Nic z toho by neexistovalo, kdybyste se znovu a znovu neukazovali s otevřenými srdci a nadšením. Tento úspěch patří nám všem a jsem za něj hluboce vděčná a pokorná. Ať je další rekordmankou další žena!“
Saldaña hrála v třech nejvýdělečnějších filmech všech dob – v Avataru Jamese Camerona z roku 2009 a jeho pokračování The Way of Water z roku 2022, které zaujímají první a třetí místo, a také ve filmu Avengers: Endgame z roku 2019 od režisérů Joa a Anthonyho Russových, který se umístil na druhém místě.
Jak upozorňuje americký server Variety, je také první herečkou, která se objevila ve čtyřech filmech, jež celosvětově vydělaly více než 2 miliardy dolarů (41,6 miliardy korun), včetně filmu Avengers: Infinity War z roku 2018. Kromě filmu Avatar a dalších rolí v Marvel Cinematic Universe ztvárnila Saldaña také Nyotu Uhuru v trilogii Star Trek, která celosvětově vydělala více než 1 miliardu dolarů (20, 8 miliardy korun).
V roce 2025 natočila odvážný muzikál autora Jacquesa Audiarda Emília Pérez, který jí vynesl mnoho ocenění jak na filmovém festivalu v Cannes, tak v rámci následné sezony udílení cen. Je držitelkou cen SAG, BAFTA, Zlatého glóbu a Critics Choice. Především se ale zapsala do historie jako první Dominikánka, která získala Oscara.
Scarlett Johanssonová skončila na druhé příčce s celkovými tržbami 15,4 miliardy dolarů (320,2 miliardy korun). Pomohla jí zejména role specialistky na tajné operace Zory Bennettové ve sci-fi filmu Jurský svět: Znovuzrození režiséra Garetha Edwardse, jenž celosvětově vydělal 869,1 milionu dolarů (18,1 miliardy korun).
Server Deadline minulý měsíc uvedl, že Johanssonová je v závěrečných jednáních o roli ve filmu Batman Část druhá po boku Roberta Pattinsona, což by jí mohlo pomoci vrátit se na první místo. Třetí místo nejlépe placeného herce všech dob obsadil Samuel L. Jackson.
Saldaña se má vrátit ve čtvrtém (premiéra plánována na prosinec 2029) a pátém Avataru (prosinec 2031), takže se dá očekávat, že bude miliony dolarů v pokladnách kin vydělávat i nadále.