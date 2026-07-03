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Severská poetika i žížaly. Festival ukázal novou znělku se Stellanem Skarsgårdem

Tomáš Šťástka
  21:40
Stellan Skarsg&#229;rd v nové znělce karlovarského festivalu

Stellan Skarsgård v nové znělce karlovarského festivalu | foto: KVIFF

Stellan Skarsg&#229;rd přebírá Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Stellan Skarsg&#229;rd hrdě ukazuje Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký...
Režisér Miro Remo přebírá hlavní cenu od švédské legendy Stellana...
Stellan Skarsg&#229;rd přebírá Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
41 fotografií
Karlovarský festival každý rok nabídne novou znělku, ve které se objeví jedna z hvězd světového či českého filmu. Na úvodním večeru aktuálního 60. ročníku tak měla premiéru další. V krátkém filmu se tentokrát představil loňský host MFF, charismatický Stellan Skarsgård.

„Mimořádná kolekce originálních festivalových znělek se rozšiřuje o mikropříběh s držitelem Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z loňského ročníku, hercem Stellanem Skarsgårdem,“ uvedl festival k nové znělce. Stejně jako v předchozích letech i nyní je jejím režisérem Ivan Zachariáš.

Stellan Skarsgård v nové znělce karlovarského festivalu
Stellan Skarsgård přebírá Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii (12. července 2025).
Stellan Skarsgård hrdě ukazuje Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii (12. července 2025).
Režisér Miro Remo přebírá hlavní cenu od švédské legendy Stellana Skarsgårda (12. července 2025)
41 fotografií

Diváci v ní mohou sledovat švédského herce celosvětového renomé, kterak se plaví po jezeře. Záběry na zasmušilou severskou krajinu střídá pohled na jeho neméně zasmušilou tvář. Hercův hlas přitom formou voiceoveru v mateřštině přednáší báseň švédského klasika Augusta Strindberga, jak prozradil během úvodního večera Marek Eben.

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Jako v jiných znělkách i zde se objeví festivalová cena v nezvyklé úloze. Krátký film se Stellanem Skarsgårdem měl premiéru v rámci slavnostního zahájení 60. ročníku festivalu. Diváci se na ni mohou těšit před všemi projekcemi. Pokud tedy neuvidí některou z nepřeberného množství dřívějších verzí, ve kterých hrají Jude Law, Casey Affleck, Harvey Keitel, Miloš Forman, Josef Somr, Jiřina Bohdalová, Andy Garcia, Mel Gibson a mnoho, mnoho dalších.

V loňském roce měla premiéru znělka s Bolkem Polívkou, která dojemně a vkusně připomněla odchod Jiřího Bartošky. Roky předtím to byly krátké filmy s Beniciem del Torem a taktéž s Johnnym Deppem, který si zde s chutí zahrál i přesto, že žádnou cenu na festivalu nedostal.

Líbí se vám znělka se Stellanem Skarsgardem?

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Severská poetika i žížaly. Festival ukázal novou znělku se Stellanem Skarsgårdem

Stellan Skarsg&#229;rd v nové znělce karlovarského festivalu

Karlovarský festival každý rok nabídne novou znělku, ve které se objeví jedna z hvězd světového či českého filmu. Na úvodním večeru aktuálního 60. ročníku tak měla premiéru další. V krátkém filmu se...

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