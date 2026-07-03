Severská poetika i žížaly. Festival ukázal novou znělku se Stellanem Skarsgårdem

„Mimořádná kolekce originálních festivalových znělek se rozšiřuje o mikropříběh s držitelem Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z loňského ročníku, hercem Stellanem Skarsgårdem,“ uvedl festival k nové znělce. Stejně jako v předchozích letech i nyní je jejím režisérem Ivan Zachariáš.
Diváci v ní mohou sledovat švédského herce celosvětového renomé, kterak se plaví po jezeře. Záběry na zasmušilou severskou krajinu střídá pohled na jeho neméně zasmušilou tvář. Hercův hlas přitom formou voiceoveru v mateřštině přednáší báseň švédského klasika Augusta Strindberga, jak prozradil během úvodního večera Marek Eben.
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Jako v jiných znělkách i zde se objeví festivalová cena v nezvyklé úloze. Krátký film se Stellanem Skarsgårdem měl premiéru v rámci slavnostního zahájení 60. ročníku festivalu. Diváci se na ni mohou těšit před všemi projekcemi. Pokud tedy neuvidí některou z nepřeberného množství dřívějších verzí, ve kterých hrají Jude Law, Casey Affleck, Harvey Keitel, Miloš Forman, Josef Somr, Jiřina Bohdalová, Andy Garcia, Mel Gibson a mnoho, mnoho dalších.
V loňském roce měla premiéru znělka s Bolkem Polívkou, která dojemně a vkusně připomněla odchod Jiřího Bartošky. Roky předtím to byly krátké filmy s Beniciem del Torem a taktéž s Johnnym Deppem, který si zde s chutí zahrál i přesto, že žádnou cenu na festivalu nedostal.