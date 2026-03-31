Připravovaný seriál je netradiční zejména svou lokací. Diváci tak mohou zapomenout na tradiční prostředí divoké džungle, které je pro dokumenty Davida Attenborougha natolik typické. Pořad se totiž odehrává na pozemku pěti zahrad ve Velké Británii a láká naopak na skryté poklady z autorova domácího prostředí. Podle tvůrců totiž běžný zahradní pozemek může čítat až 2 600 rostlinných a živočišných druhů.
„Seriál má být bližší každodennímu životu, zaměřuje se na místo, kde Attenboroughův zájem o přírodu začal,“ říká producent Bill Markham pro britský deník The Guardian. Přírodovědec v něm zdůrazňuje důležitost toho, co se děje v našem bezprostředním okolí a ukazuje, že i anglické zahrady mohou být takřka stejně rozmanité jako je tropický deštný prales. Podotýká také, že zahrady v Británii zaujímají větší plochu než tamní přírodní rezervace.
Cílem pořadu je motivovat diváky k zájmu o ekologii, a to i poněkud nečekanými radami. Ty se týkají i devíti a půl milionu britských koček, které podle přírodovědce každoročně zabijí až 55 milionů ptáků. Podle Attenborougha však ke zmírnění problému stačí jednoduché opatření. „Nasazení zvonečku na krk kočky snižuje její loveckou úspěšnost o třetinu,“ vysvětluje.
Zároveň také doporučuje ptačí krmítka umisťovat do větších výšek nebo v období ptačího hnízdění nechávat své mazlíčky doma. Markham za produkci přesto dodává, že „záměrem seriálu není moralizovat.“
Dokument poukazuje na současnou „nespravedlivou“ situaci v přírodě. Predátoři, jakými jsou i kočky, jsou totiž denně lidmi krmené, a neexistuje tak žádný limit růstu jejich populace. Tvůrci tedy zdůrazňují, že se přirozený vztah mezi kořistí a predátorem rozpadá.
Samotná myšlenka „Secret Garden“ pak vznikla i díky zvýšenému zájmu Britů o zahradničení, který se projevil zejména za období covidového lockdownu. Markham také doufá, že by počin mohl přispět ke zmírnění úzkosti z ekologické krize. Podle tvůrců má seriál lidem ukázat, že bojovat proti klimatické změně se dá i jednoduchými úkony. Patří mezi ně například zasazení stromu, které přispěje nejen k bohatší flóře, ale prospěje i okolní fauně.
Ve svých minulých dokumentech se Attenborough věnoval zejména problematice ubývajících deštných pralesů v důsledku těžby či průmyslu, nebo řešil škody napáchané ve světových oceánech z důvodu nadměrného rybolovu. Mezi jeho nejznámější počiny patří například film Oceán nebo série Modrá planeta a Naše planeta.