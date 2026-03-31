Tajemství skrytá v zahradách. David Attenborough je představí v novém seriálu

Celosvětově uznávaný populární britský přírodovědec, který si již dekády získává svým nezaměnitelným populárně-naučným stylem publikum, chystá pro BBC nový televizní pořad. Seriál s názvem „Secret Garden“ předznamenává Attenboroughovo letošní stoleté jubileum. Série z britských zahrad by však mohla nečekaně pobouřit milovníky koček, které jsou podle vědce nevídaným predátorem.
Slavný britský přírodovědec David Attenborough při načítání knihy. (26. března...

Slavný britský přírodovědec David Attenborough při načítání knihy. (26. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Z dokumentu David Attenborough a obří vejce. Ten připomíná, jak před padesáti...
Z dokumentu David Attenborough a obří vejce (2010). Ten připomíná, jak před...
Z dokumentu David Attenborough a obří vejce. Ten připomíná, jak před padesáti...
David Attenborough na Wimbledonu (1. července 2024)
Připravovaný seriál je netradiční zejména svou lokací. Diváci tak mohou zapomenout na tradiční prostředí divoké džungle, které je pro dokumenty Davida Attenborougha natolik typické. Pořad se totiž odehrává na pozemku pěti zahrad ve Velké Británii a láká naopak na skryté poklady z autorova domácího prostředí. Podle tvůrců totiž běžný zahradní pozemek může čítat až 2 600 rostlinných a živočišných druhů.

Blížím se ke konci života, říká před 99. narozeninami přírodovědec Attenborough

„Seriál má být bližší každodennímu životu, zaměřuje se na místo, kde Attenboroughův zájem o přírodu začal,“ říká producent Bill Markham pro britský deník The Guardian. Přírodovědec v něm zdůrazňuje důležitost toho, co se děje v našem bezprostředním okolí a ukazuje, že i anglické zahrady mohou být takřka stejně rozmanité jako je tropický deštný prales. Podotýká také, že zahrady v Británii zaujímají větší plochu než tamní přírodní rezervace.

Cílem pořadu je motivovat diváky k zájmu o ekologii, a to i poněkud nečekanými radami. Ty se týkají i devíti a půl milionu britských koček, které podle přírodovědce každoročně zabijí až 55 milionů ptáků. Podle Attenborougha však ke zmírnění problému stačí jednoduché opatření. „Nasazení zvonečku na krk kočky snižuje její loveckou úspěšnost o třetinu,“ vysvětluje.

Zároveň také doporučuje ptačí krmítka umisťovat do větších výšek nebo v období ptačího hnízdění nechávat své mazlíčky doma. Markham za produkci přesto dodává, že „záměrem seriálu není moralizovat.“

Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů

Dokument poukazuje na současnou „nespravedlivou“ situaci v přírodě. Predátoři, jakými jsou i kočky, jsou totiž denně lidmi krmené, a neexistuje tak žádný limit růstu jejich populace. Tvůrci tedy zdůrazňují, že se přirozený vztah mezi kořistí a predátorem rozpadá.

Samotná myšlenka „Secret Garden“ pak vznikla i díky zvýšenému zájmu Britů o zahradničení, který se projevil zejména za období covidového lockdownu. Markham také doufá, že by počin mohl přispět ke zmírnění úzkosti z ekologické krize. Podle tvůrců má seriál lidem ukázat, že bojovat proti klimatické změně se dá i jednoduchými úkony. Patří mezi ně například zasazení stromu, které přispěje nejen k bohatší flóře, ale prospěje i okolní fauně.

Ve svých minulých dokumentech se Attenborough věnoval zejména problematice ubývajících deštných pralesů v důsledku těžby či průmyslu, nebo řešil škody napáchané ve světových oceánech z důvodu nadměrného rybolovu. Mezi jeho nejznámější počiny patří například film Oceán nebo série Modrá planeta a Naše planeta.

Kdyby nenechal pití, byl by ještě tady, vzpomíná na Valentu Janda z Olympicu

Nejčtenější

KVÍZ: Když to srovnám s výletem na Kokořín. Jste odborník na dílo Járy Cimrmana?

Zdeněk Svěrák na StarDance (25. listopadu 2023)

Jubilantovi Zdeňku Svěrákovi a samozřejmě také Ladislavu Smoljakovi a vůbec všem, kteří s láskou léta pečovali o odkaz českého génia Járy Cimrmana, vděčíme za mnohé. Výroky z cimrmanovských her a...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy

V Praze je oscarový režisér Martin Scorsese

Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...

„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi

Z pořadu Zdeněk Svěrák 90

Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tajemství skrytá v zahradách. David Attenborough je představí v novém seriálu

Slavný britský přírodovědec David Attenborough při načítání knihy. (26. března...

Celosvětově uznávaný populární britský přírodovědec, který si již dekády získává svým nezaměnitelným populárně-naučným stylem publikum, chystá pro BBC nový televizní pořad. Seriál s názvem „Secret...

31. března 2026  20:24

Sexy kostým a Sharon Stone. Třetí řada Euforie představuje nový trailer

Snímek ze třetí řady seriálu Euforie

Třetí řada oceňovaného seriálu – a zároveň popkulturního fenoménu – Euforie z produkce HBO představuje druhý trailer. Úvodní epizoda bude mít premiéru 13. dubna a v hlavních rolích se představí...

31. března 2026  17:07

Jako Mulder a Scullyová. Nová Akta X ukázala obsazení rolí vyšetřovatelů FBI

Režisér Ryan Coogler oznámil obsazení nových postav v rebootu seriálu Akta X....

Slavný sci-fi seriál z přelomu tisíciletí Akta X se dočká rebootu. Na svědomí ho bude mít scenárista a režisér oscarového snímku Hříšníci Ryan Coogler. Společnost Hulu nedávno odsouhlasila výrobu...

31. března 2026  16:05

Zneklidňující scény, zatajený dech. Česká televize točí detektivní sérii o práci OSPOD

Obsazení seriálu V zájmu dítěte z dílny České televize

Česká televize chystá na jaro příštího roku nový dramatický seriál V zájmu dítěte. Osmidílná detektivně laděná série režiséra Pavla Soukupa se zaměří na příběhy inspirované činností sociálních...

31. března 2026  15:18

RECENZE: Chlapík prosycený hudbou. Na obzoru je skvělé album Michala Pavlíčka

Premium
Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2026, O2 universum, Praha)

Kytarista Michal Pavlíček oslavil nedávno 70. narozeniny a při té příležitosti odehrál dva koncerty v pražském O2 universu. Několika skladbami na nich navnadil na novinkové album Na obzoru, které jej...

31. března 2026

Velikonoce na ČT: Pohádky, bohoslužby a dětem letos pomůže Peče celá země

Tradiční velikonoční Kuře se symbolicky propojilo s pořadem Peče celá země.

Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. V nabídce...

31. března 2026

RECENZE: I děti digitální éry by měly občas vylézt na strom, ukazuje britská fantasy

60 %
Z filmu Příběhy Kouzelného stromu

Snímek Zootropolis 2: Město zvířat už se stal nejúspěšnějším animovaným filmem v Česku po stránce návštěvnosti i tržeb, takže rodiny s dětmi vyhlížejí, nač vyrazit příště. Dvě novinky velikonočních...

31. března 2026  12:01

Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

Céline Dion

Zpěvačka Celine Dion oznámila čtyři roky po propuknutí vážné nemoci návrat na koncertní pódia. Podle jejího pondělního vyjádření se cítí dobře a opět se těší na své fanoušky, pro které chystá v...

31. března 2026  11:41

Na předávání Andělů vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo James Cole

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

S blížícím se datem konání 35. ročníku Cen Anděl Coca-Cola odhalují pořadatelé kompletní složení letošních vystupujících. Na pódiu pražského Výstaviště se 11. dubna představí Michal Prokop a Framus...

31. března 2026  10:31

Přepít všechny vampýry! Do Prahy přijede Johnny Depp se svými rockovými kumpány

Johnny Depp a Joe Perry z kapely Hollywood Vampires

Americká superskupina Hollywood Vampires, ve které hrají Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper nebo Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith dorazí 6. září 2026 do pražské Sportovní haly Fortuna. Kromě...

31. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Mrazivá fakta vs. seriálová fikce: Proč nás skutečné zlo fascinuje víc než scénář?

Záběr ze seriálu Případy 1. oddělení

Seriály jako Devadesátky nebo Případy 1. oddělení trhaly rekordy sledovanosti. Diváci u televizních obrazovek se zatajeným dechem sledovali práci vyšetřovatelů, ale skutečná realita bývá často ještě...

31. března 2026  8:54

Český dabing seriálu Harry Hole jako dílo AI? Překladatel se od výsledku distancuje

Seriál Harry Hole

Seriál na motivy knih Joa Nesbøho Harry Hole má na Netflixu obrovskou sledovanost. Chválí ho i čeští diváci, ale svorně se pozastavují nad dabingem, který je podle nich nejspíš dílem umělé...

30. března 2026  16:49

