Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana

  11:15
Britský herec Alan Rickman se narodil 21. února 1946. Je známý zejména rolí profesora Snapea z filmových příběhů o čaroději Harrym Potterovi. První velkou slávu ale zažil už v 80. letech minulého století díky akčnímu hitu Smrtonosná past.
Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi

Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi | foto: Profimedia.cz

Alan Rickman (Benátky, 4. září 2013)
Ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) se Rickman poprvé objevil v roli...
Rickman jako šerif z Nottinghamu ve filmu Robin Hood: Král zbojníků (1991)
Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Martine McCutcheonová, Hugh Grant,...
21 fotografií

Role padoucha Hanse Grubera mu tehdy přinesla nové příležitosti, zároveň ho však odkázala, až na několik výjimek, na vedlejší a méně významné role.

Alan Rickman přišel na svět v Londýně v irsko-velšské rodině. Od dětství měl velký výtvarný talent a po studiích se živil jako grafik, teprve později se přiklonil k herectví. Až do svých dvaačtyřiceti let se věnoval pouze divadlu a jen občas se objevil v televizi.

Alan Rickman musel o roli Snapea bojovat. Rowlingová mu svěřila tajemství

Zlom v jeho kariéře přišel v roce 1988 s nabídkou, aby si zahrál ve Smrtonosné pasti. Následovala celá řada filmových rolí, mimo jiné i v romanci Rozum a cit po boku Kate Winsletové, Emmy Thompsonové a Hugha Granta.

Se dvěma posledně jmenovanými se potkal i v dnes už vánoční klasice, komedii Láska nebeská z roku 2003. Mezi jeho výrazné úlohy patřil šerif z Nottinghamu ve filmu Robin Hood: Král zbojníků (1991). Tato jeho další role hlavního záporáka, tentokrát protivníka Kevina Costnera, mu vynesla britskou filmovou cenu BAFTA.

Musím se bránit, když mne stále škatulkují jako Snapea, říká Rickman

Herec, který převzal i českou cenu Kristián, si párkrát vyzkoušel také režii - a také se objevil třeba v klipu populární britské kapely Texas.

Alan Rickman zemřel 14. ledna 2016 ve věku 69 let na rakovinu slinivky.

20. února 2026  11:52

RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů

65 %
Z filmu Amiřiny děti

Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...

20. února 2026  9:02

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

20. února 2026  7:30

