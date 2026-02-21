Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana

Role padoucha Hanse Grubera mu tehdy přinesla nové příležitosti, zároveň ho však odkázala, až na několik výjimek, na vedlejší a méně významné role.
Alan Rickman přišel na svět v Londýně v irsko-velšské rodině. Od dětství měl velký výtvarný talent a po studiích se živil jako grafik, teprve později se přiklonil k herectví. Až do svých dvaačtyřiceti let se věnoval pouze divadlu a jen občas se objevil v televizi.
|
Alan Rickman musel o roli Snapea bojovat. Rowlingová mu svěřila tajemství
Zlom v jeho kariéře přišel v roce 1988 s nabídkou, aby si zahrál ve Smrtonosné pasti. Následovala celá řada filmových rolí, mimo jiné i v romanci Rozum a cit po boku Kate Winsletové, Emmy Thompsonové a Hugha Granta.
Se dvěma posledně jmenovanými se potkal i v dnes už vánoční klasice, komedii Láska nebeská z roku 2003. Mezi jeho výrazné úlohy patřil šerif z Nottinghamu ve filmu Robin Hood: Král zbojníků (1991). Tato jeho další role hlavního záporáka, tentokrát protivníka Kevina Costnera, mu vynesla britskou filmovou cenu BAFTA.
|
Musím se bránit, když mne stále škatulkují jako Snapea, říká Rickman
Herec, který převzal i českou cenu Kristián, si párkrát vyzkoušel také režii - a také se objevil třeba v klipu populární britské kapely Texas.
Alan Rickman zemřel 14. ledna 2016 ve věku 69 let na rakovinu slinivky.