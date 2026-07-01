Šestidílná mystery série podle stejnojmenného románu Kateřiny Šardické vzniká pro CANAL+ v produkci společnosti Barletta. Jednadvacetiletá studentka psychologie Sára záhadně zmizí v pražském metru a jedinou stopou, která po ní zůstává, je záznam z bezpečnostní kamery. Po dívce pátrá její dvojče Klaudie i otec další pohřešované – navzdory všudypřítomnému varování „nechoď sama do tmy“.
Původně jsme mysleli, že budeme muset hodně stavět. Ale pak jsme zjistili, že pod Prahou jsou doslova tisíce kilometrů tunelů.