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Studentka se ztratila v metru. Jak vzniká mysteriózní série Zmizení Sáry Lindertové?

Monika Zavřelová
  14:00

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Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové | foto: CANAL+

Je horký červnový den, úplně jasno. Pohled na Prahu z terasy luxusní vily v pražských Modřanech hlásí, že léto je tu. Jeden by řekl, že se právě ocitl na natáčení nové letní romantické komedie. Opak je ale pravdou – natáčí se zde seriál Zmizení Sáry Lindertové režiséra Matěje Chlupáčka, které bude hrát úplně jinými barvami. Zavede diváky hluboko pod zem, do spletitých útrob pražského metra i lidské duše.

Šestidílná mystery série podle stejnojmenného románu Kateřiny Šardické vzniká pro CANAL+ v produkci společnosti Barletta. Jednadvacetiletá studentka psychologie Sára záhadně zmizí v pražském metru a jedinou stopou, která po ní zůstává, je záznam z bezpečnostní kamery. Po dívce pátrá její dvojče Klaudie i otec další pohřešované – navzdory všudypřítomnému varování „nechoď sama do tmy“.

Původně jsme mysleli, že budeme muset hodně stavět. Ale pak jsme zjistili, že pod Prahou jsou doslova tisíce kilometrů tunelů.

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Studentka se ztratila v metru. Jak vzniká mysteriózní série Zmizení Sáry Lindertové?

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Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Je horký červnový den, úplně jasno. Pohled na Prahu z terasy luxusní vily v pražských Modřanech hlásí, že léto je tu. Jeden by řekl, že se právě ocitl na natáčení nové letní romantické komedie. Opak...

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