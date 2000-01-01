náhledy
Štáb pod vedením režiséra Matěje Chlupáčka dokončil natáčení šestidílného mysteriózního seriálu Zmizení Sáry Lindertové podle stejnojmenného románu Kateřiny Šardické. Filmaři využívali autentické prostory pražského metra a v hlavních rolích se představí Josefína Prachařová, Julie Šoucová, Tadeáš Moravec, Aňa Geislerová a další.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Herečka Julie Šoucová ztvárnila Klaudii Lindertovou, která pátrá po své záhadně zmizelé sestře Sáře.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Nechoď sama do tmy. Julie Šoucová a Josefína Prachařová si v seriálu zahrály sestry - dvojčata. V podzemí budou čelit síle, která hraje podle svých vlastních pravidel.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Kromě metra filmaři natáčeli i v temných a ponurých zákoutích Olšanských hřbitovů. Na snímku slovenský herec Milan Ondrík
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Ústředním tématem Zmizení Sáry Lindertové je podle slov režiséra Matěje Chlupáčka vyrovnání se se smutkem a traumatem. Čelí mu i Klaudie Lindertová v podání Julie Šoucové.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Na působivém vizuálu a tísnivé atmosféře má kromě odpovídajících lokací zásluhu také kameraman Alexander Šurkala.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Představitelka Klaudie Lindertové přirovnala Zmizení Sáry Lindertové k seriálu Dark z produkce Netflixu: „Má podobný vibe. Něco se děje, ale divák si není jistý, jestli tomu může věřit“.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Aňa Geislerová si zahrála matku zmizelé dívky Sáry.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
V seriálu se rovněž objeví Hugo Wiesner, známý jako H4GO z rapové kapely Gufrau.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
„Je tu zvláštní energie, která způsobuje, že to prostředí samo hraje v příběhu velkou roli,“ popsaly natáčení v pražském metru Josefína Prachařová a Julie Šoulcová.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Po zmizelé Sáře pátrá i její přítel Oliver. Ztvárnil jej Tadeáš Moravec, kterého uvidíme v hlavní roli seriálu Oddíl B.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta
Kromě metra či Olšanských hřbitovů se natáčelo také v prostorách pražského hudebního klubu Fuchs2.
Autor: CANAL+ copyright Stanislav Honzík / Barletta