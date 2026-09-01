Mysteriózní Zmizení Sáry Lindertové. Podívejte se na záběry z nového seriálu

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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Hlas lásky 50 %, Potomci lidí 80 %, Svět pod hlavou 65 %, Emilia Pérez 80 %, Doom 55 %, Léto s Evženem 40 %, Stínohra 50 %, Roming 70 %, Život v hajzlu 55 %
KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?
Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...
Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem
Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...
Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií
Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...
Dolly Partonová svou nemoc tajila. Její agent prozradil, čemu podlehla
Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...
Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci
Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu,...
Začaly filmové Benátky. George Clooney převzal Zlatého lva za celoživotní dílo
Americký herec a režisér George Clooney při dnešním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Pětašedesátiletý Clooney patří mezi nejznámější...
Moudrý klobouk, famfrpál i černý Snape. Je tady nový trailer Harryho Pottera
Společnost HBO představila nový trailer k seriálu Harry Potter, jehož první řada bude mít premiéru o Vánocích. V ukázce nechybí zařazování do kolejí, zápas famfrpálu, Harryho neviditelný plášť nebo...
Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...
Jen 15 minut stačilo na výběr čtyř britských agentů a představení tamní drogové scény
Britský kriminální seriál Utajené legendy na motivy skutečných událostí se dočká druhé řady. Série z produkce Netflixu se zabývá utajovanými operacemi britských úřadů, jejichž aktéry byli obyčejní...
GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?
Na první pohled to vypadá jako fantastická věc: Česká republika je letos mezi sedmým až jedenáctým říjnem hlavním hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
Příchod Habsburků nebyla zkáza, hlásí autor knihy Panovníci království českého
Autor knihy Panovníci království českého Pavel Juřík nevnímá příchod Habsburků na český trůn před 500 lety oproti zažitým výkladům jako zkázu a dobu temna. Bez potlačení povstání části české šlechty...
RECENZE: Dospívání je hnus, a nejen pro gaye, vzkazuje český seriál Filter
Přirozený jazyk i výraz, jímž vládne jak Antonio Šoposki a jeho vrstevníci, tak Martha Issová a Simona Peková coby matka a babička hrdiny, patří k ozdobám seriálu Filter. Přesto má těžkou úlohu,...
KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?
Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...
Maraton procedur, pak pět minut pravdy. Nahlédli jsme do zákulisí SuperStar
Nová televizní SuperStar se rozjíždí. V zákulisí jsme prožili se soutěžícími ten jeden zásadní den. Den, kdy se rozhoduje, jestli vám porota ukáže palec nahoru, nebo dolů. Jak se pěvecká soutěž...
RECENZE: Co všechno nazýváme láskou? Sladkobol nabízí hořkosladkou odpověď
Debutový román Hattie Williamsové vyšel v originále pod názvem Bitter Sweet, tedy hořkosladkost. Výraz pro něco, v čem se současně potkává radost se smutkem a krásné s bolestným. Český název...
RECENZE: Z Jedné rodiny vyrostl Boží plán, marný český pokus o seriál typu Přátelé
Čtyři exoti a jedna bludička z Bruntálu tvoří osazenstvo pražského bytu, potažmo premiérového seriálu Novy s názvem Boží plán. Divák ani nemusí studovat titulky, aby poznal, že za projektem stojí...
Soutěž Czech Press Photo se otevírá, členem poroty je i šéf fotografů MAFRA
Během září mohou zájemci přihlašovat fotografie do 32. ročníku soutěže Czech Press Photo. Přihlášky se podávají od 1. do 30. září, a to pouze elektronicky na webu soutěže. Vyhlašování cen Czech Press...