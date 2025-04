„Vona ta kravina plave, ty vole!“ Po žlutých trabantech se vydali Žlutou žábou

Výprava po souši i po vodě zamířila do Mongolska a její dokumentární podoba jde nyní do kin pod názvem Žlutou žábou do země modrého nebe.

Podobně jako v předešlém cyklu, který tvořily snímky (u některých i seriálové verze) Trabantem Hedvábnou stezkou, Trabantem napříč Afrikou, Trabantem až na konec světa, Trabantem do posledního dechu a Trabantem tam a zase zpátky, přizval Dan Přibáň do své premiérové česko-slovenské expedice stejně založené dobrodruhy včetně Marka Slobodníka na plovoucí motocyklové tříkolce. Z Prahy do Ulánbátaru je čekalo osmnáct tisíc kilometrů.