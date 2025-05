Co zažít ve Zlíně na festivalu? Setkání s režisérem Ovečky Shaun i Studiem Ghibli

Zahraniční filmy občas zůstávají na festivalech ve stínu těch domácích. Přitom právě ony si zaslouží největší pozornost, jinde už na ně totiž tuzemský divák nemusí narazit. Letos si určitě nenechte ujít kanadsko-francouzský animovaný film Ahoj, Frido o slavné mexické umělkyni Fridě Kahlo, íránský krátký film oceněný Oscarem Ve stínu cypřišů o životě otce a dcery na odlehlém pobřeží nebo německo-keňské drama Nawi o talentované školačce, která sní o studiu, otec ji však výměnou za stádo dobytka chce provdat za výrazně staršího muže. A ona se mu rozhodne vzepřít.

Kdo má rád japonskou estetiku a specificky tvorbu Studia Ghibli, může si v rámci jemu věnované speciální sekce připomenout legendární filmy režiséra Hajao Mijazakiho Cesta do fantazie, Můj soused Totoro nebo Princezna Mononoke. Na internetu jsou sice k vidění běžně, příležitost užít si je ale na velkém plátně a společně s dalšími diváky nepřichází každý den. Za zmínku pak dál určitě stojí ještě soutěžní snímky Rozlité mléko o vyrůstání v Irsku osmdesátých let, Velikonoční pondělí o (ne)smyslnosti některých tradic v Polsku a Omylem jsem napsala knihu o dívce, co na pozadí náročné životní situace objevuje svůj literární talent.

Kdo si chce na chvíli odpočinout od přítmí kinosálů, může si zajít vyslechnout rady úspěšných filmařů na jednu z pravidelných masterclass. Letos se o své zkušenosti podělí režisér Ovečky Shaun Will Becher, držitelka studentského Oscara Darja Kaščejeva nebo Michael Leader, který se proslavil jako milovník a znalec práce slavného japonského animačního Studia Ghibli. K poznávání pak poslouží i komentované procházky po Zlíně, které návštěvníkům přiblíží historii města spojenou s filmovým průmyslem.

Protože je na vzestupu tvorba počítačových her a jejich produkce se stává i uznávanou (a finančně atraktivní) uměleckou činností (veřejností možná ještě ne tak pochopenou) věnuje se jí i Zlín Film Festival. Z programu určitě nabídne hlubší vhled do této oblasti celodenní program Kino za školou 2025 / Let’s play: Gaming ve vzdělávání, který nejen pedagogům, ale také rodičům přiblíží, jak lépe využít her při vzdělávání žáků a ratolestí. Zajímavá může být i panelová diskuze Game Design Pavla Nováka a Zdeňka Záhory, kteří mladým designerům poradí, jak úspěšně začít s herním vývojem ještě před vysokou školou.

Vyrazit se tradičně dá i za hudbou: letos zahrají třeba Police Symphony Orchestra společně s Tomášem Klusem nebo Hana Holišová s New Time Orchestra. Kompletní program festivalu i časy jednotlivých projekcí najdete na jeho webových stránkách.

A na závěr tradiční festivalová otázka: kde se setkat se svými idoly z televizní obrazovky i filmového plátna? Prověřený festivalový harcovník by řekl: téměř kdekoliv. Cíleně pro to však organizátoři tradičně vyhradili hned několik pravidelných událostí, které můžete navštívit každý den: červené koberce před Kongresovým centrem, autogramiády ve Zlatém jablku nebo setkávání v parku pod názvem Meet & Greet. Hezký festivalový zážitek!