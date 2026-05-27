Do Zlína jedou Petr Kostka, Malíček ze Hry o trůny i čerstvě stoletý Hurvínek

  15:02
Sto let od narození Miloše Macourka i loutkového Hurvínka oslaví 66. ročník Zlín Film Festivalu, který se koná od 28. května do 3. června. Čestné Zlaté střevíčky převezmou herec Petr Kostka a Petr Koliha, jenž po léta na festivalu vedl program a nyní řídí dětskou televizi ČT:D.
Aidan Gillen jako Malíček a Sophie Turnerová jako Sansa. Záběr ze sedmé série seriálu Hra o trůny | foto: HBO

Své hvězdy na zlínském Chodníku slávy odhalí Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík, dorazí také zahraniční herci, mezi nimi irský rodák Aidan Gillen známý ze seriálu Hra o trůny, který v mezinárodní premiéře uvede snímek TRAD.

Letošní program zahrnuje snímky z rekordních padesáti sedmi zemí světa, v šesti soutěžních a několika mimosoutěžních sekcích se představí na tři sta titulů. Chybět nebude tradiční dražba filmových klapek pomalovaných známými osobnostmi, jejíž výtěžek podpoří vznik studentských prací.

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Na počest Macourkova výročí se uskuteční besedy s herci Petrou Černockou, Janou Nagyovou, Jiřím Lábusem nebo Ondřejem Kepkou, výstavu filmových kostýmů i večer věnovaný animaci. Hurvínkovo jubileum zase doprovodí hry, soutěže a nejnovější snímek Pohádky pro Hurvínka, prostor dostane i 90. výročí založení zlínských ateliérů.

Nebude se však jen vzpomínat. V rámci projektu Young Stars letos zastoupí herecké naděje Ema Businská, Tomáš Weber, Filip František Červenka a Tadeáš Moravec, slavnostní zahájení obstará nová česká fantasy Máma a Táta jsou Boží, která jde do kin až na podzim.

Pořadatelé kladou důraz i na program určený pro dospívající generace pro filmové profesionály. Slibuje témata jako umělá inteligence v audiovizuální tvorbě, síla gamingu ve vzdělávání, digitální hry versus duševní zdraví i videohry coby pomocníci podporující pohodu teenagerů.

