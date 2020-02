Zlínské hvězdy na chodníku slávy získají Kotek a Mádl čili Snowboarďáci

„No konečně! Doufám, že příští rok se ve Zlíně pochlapí a že tam dostanu i sochu,“ reagoval Mádl v nadsázce na poctu letošního festivalu, který potrvá od 29. května do 6. června.

Jubilejní přehlídka si zvolila heslo Návrat do budoucnosti, které se podepsalo jak na grafickém znaku „roboopice“, tak na skladbě mimosoutěžního programu, jenž hodlá rozšířit obzory malých návštěvníků v oblasti vědy a techniky.

Člení se do tří dramaturgických skupin, jmenovitě na vědeckotechnické dokumenty, hrané sci-fi příběhy a sekci věnovanou trikům.

Pořadatelé také podotýkají, že letos by slavil sté narozeniny Ray Harryhausen, stvořitel loutek z filmů Souboj Titánů, Jáson a Argonauti či Sedmá Sindibádova cesta. Na počest všech průkopníků fantastické podívané proto Zlín připomene vrcholná triková díla Metropolis, 2001: Vesmírná odysea, Jurský park, Matrix či Gravitace. Přijede trikový výtvarník a supervizor efektů Boris Masník, přibude cena za popularizaci vědy mezi mládeží.

Současně bude festival oslavovat vlastní výročí, počínaje moderní virtuální galerií mapující šedesátiletou historii a konče dokumentem, jehož tvůrci vyzvali Zlínské, aby přišli před kameru na své zážitky zavzpomínat. Pořadatelé slibují též speciální festivalový stroj času.

Tradiční součástí Zlín Film Festivalu se stane opět aukce filmových klapek pomalovaných známými uměleckými osobnostmi. Jejich putovní výstava odstartuje 17. března v pražském Divadle Hybernia a po zastávkách v Mladé Boleslavi, Olomouci a Brně dorazí do Zlína, kde je 31. května vydraží. Odtud se část festivalové nabídky přesune od 12. do 16. června do Mikulova.