Zlatý rok české animace. Hurvínek připíjí kutilům, Fíkovi i kouzelnému sluchátku

Hurvínek vstoupil do české kultury v roce 1926 jako nezdárný syn pana Spejbla z dílny Josefa Skupy a řezbáře Gustava Noska. Za sto let nezestárl ani o den a jeho klukovská drzost, vypoulené oči a výsměšné „chá-chá“ zůstaly pevnou součástí národního povědomí. O padesát let později ale vznikly další legendy, které patří mezi jedny z nejoblíbenějších večerníčků a klenoty české animované tvorby.
Kouzelné sluchátko z Žižkova: Mach a Šebestová
Když spisovatel Miloš Macourek, výtvarník Adolf Born a režisér Jaroslav Doubrava spojili své síly, vznikl kouzelný dobrodružný svět, který okamžitě uhranul děti i dospělé. Žáci 3. B Mach a Šebestová, pes Jonatán a utržené telefonní sluchátko plnící každé přání se poprvé vydali za dobrodružstvím v roce 1976. Úvodních třináct dílů vzniklo mezi lety 1976 a 1983 a jednotlivé epizody běžely zpočátku samostatně v kinech během dětských pásem.
Na obrazovkách Československé televize se prvních sedm epizod představilo až v roce 1982. Na úspěchu Macha a Šebestové se velkou měrou podílel i nezaměnitelný hlas Petra Nárožného i titulní píseň „My jsme žáci třetí bé“ od Luboše Fišera, jejíž slova známe dodnes všichni a často bývá i součástí výuky hudební výchovy na prvním stupni základních škol.
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Ovšem říkáte si, proč tu zmiňujeme pražský Žižkov? Inu Mach a Šebestová jsou zkrátka Pražáci. Toto tajemství vyplulo na povrch v šestém díle seriálu Mach a Šebestová na prázdninách, kde posílají hlavní hrdinové pohlednici paní Kadrnožkové. V detailním záběru je vidět adresa Orebitská 10 (Žižkov, Praha 3).
Obří dobrák Maxipes Fík
Ačkoliv si Mach a Šebestová museli na svůj televizní debut v rámci večerníčku ještě několik let počkat, v roce 1976 se na televizních obrazovkách zabydlel přerostlý bernardýn Fík, jehož dobrodružství v bílém domečku za lesem doprovází legendární znělka z dílny Petra Skoumala. Scénárista Rudolf Čechura, výtvarník Jiří Šalamoun a režisér Václav Bedřich stvořili v Maxipsu Fíkovi hrdinu s obrovským srdcem a dětskou naivitou a kongeniálním dabingem Josefa Dvořáka.
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Asi málokdo ovšem ví, že vesnička, ve které Ája s Fíkem bydlí se jmenuje Ahníkov a nacházela se u Kadaně. Dnes už byste ji nenašli, protože byla kvůli těžbě uhlí srovnána se zemí, ale Rudolf Čechura, který v ní působil jako učitel, jí tak vtiskl nesmrtelnost. Pokud byste se ale přeci jen chtěli vydat po Fíkových stopách, zamiřte do nedaleké Kadaně, najdete tu plastiku Maxipsa Fíka, nábřeží Maxipsa Fíka a od roku 2005 se tu koná slavnost s názvem Narozeniny Maxipsa Fíka plná zábavy pro děti i dospělé. Zajímavostí je, že speciální vazbu na toto město má i Josef Dvořák, který v Kadani vyrostl a začal tu svou divadelní kariéru.
A je to! Půlstoletí kutilské improvizace
Třetím oslavencem z roku 1976 je dvojice nesmrtelných optimistů v rádiovkách Pat a Mat. Režisér Lubomír Beneš a výtvarník Vladimír Jiránek tehdy představili krátký snímek Kuťáci, kde se poprvé objevily postavy, jež později celý svět poznal jako Pata a Mata. Beze slov, pouze za doprovodu nezapomenutelného harmonikového motivu Petra Skoumala, předvedli esenci kutilského ducha: najít nejkomplikovanější možné řešení banálního problému, totálně zdemolovat byt, snažit se vše zachránit a nakonec si spokojeně potřást rukama. Loutková groteska si získala kultovní status nejen u nás, ale i v ostatních zemích světa.
Krtek před dveřmi sedmdesátky
Pokud jsme hned v úvodu zmínili, že Hurvínek je českou ikonou, Krteček je národním pokladem. Krtek Zdeňka Milera spatřil světlo světa v roce 1957 ve filmu Jak krtek ke kalhotkám přišel a od té doby není generace českých dětí, která by ho neznala. Svíčky na dortu sice bude Krteček sfoukávat až příští rok, ale jeho univerzální srozumitelnost už dekády propojuje diváky od Prahy přes Tokio až po palubu amerického raketoplánu Endeavour.
Proč jejich kouzlo nevyprchalo?
Spojujícím prvkem všech těchto děl – od stoletého Hurvínka přes Krtka až po naše padesátníky – je řemeslná poctivost a oddanost dětem. Autoři tehdy netvořili spotřební obsah, ale plnohodnotná umělecká díla. Špičková výtvarná stylizace, precizní animace, kvalitní výkony dabérů a hudba předních skladatelů zajistily, že tyto postavičky nestárnou a jsou připomínkou doby, kdy česká animace vládla světu originálním humorem, nadsázkou a laskavostí – vlastnostmi, které spolehlivě fungují i v naší digitální době.